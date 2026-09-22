Objednáváte z čínských e-shopů? V EU začala platit velká reforma, další změna přijde už za pár týdnů

Nový celní kodex Unie vstoupil v platnost 21. září poté, co bylo nařízení Evropského parlamentu a Rady zveřejněno 19. září v Úředním věstníku EU. Reforma zavádí nový rámec pro celní kontroly, společný datový systém a Evropský celní úřad. Její jednotlivé části však mají rozdílné termíny použití, takže samotný vstup reformy v platnost neznamená, že by se od 21. září automaticky změnila cena každé objednávky z Číny.
Jedna zásadní změna pro levné internetové nákupy už přišla dříve. Od 1. července 2026 EU zrušila osvobození od cla u zásilek do 150 eur a během přechodného období používá paušální clo ve výši tří eur na příslušné položky v nízkohodnotových zásilkách. Tento režim má skončit 1. července 2028, kdy se u e-commerce počítá s přechodem na standardní celní sazby podle druhu zboží. Opatření se netýká pouze Číny, platí pro dovoz z třetích zemí obecně.
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Další poplatek přijde nejpozději v listopadu
Další změna má následovat nejpozději 1. listopadu 2026. Členské státy mají začít vybírat nový unijní manipulační poplatek u malých zásilek z internetového prodeje. Jeho výše však k 22. září ještě nebyla stanovena. Evropská komise ji má určit samostatným právním aktem. Jde přitom o jiný poplatek než tříeurové clo platné od července.
Od listopadu se mají zároveň povinně používat identifikátory výrobků, které mají celním orgánům usnadnit dohledání nebezpečného nebo nevyhovujícího zboží. Největší systémové změny přijdou později. Nově založený Evropský celní úřad má začít působit v roce 2027 a sídlit ve francouzském Lille. Od 1. července 2028 začne být pro internetový prodej povinné využívání společného EU Customs Data Hubu.
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Od stejného data se mají ve větší míře uplatnit také pravidla, podle nichž budou při prodeji na dálku odpovědnost za celní formality a související povinnosti přebírat platformy a prodejci místo konečného zákazníka. Povinné používání centrálního datového systému pro všechny obchodníky je naplánováno až na 1. března 2034.
Reforma reaguje především na prudký růst levných zásilek ze zemí mimo EU. Podle Evropské komise bylo v roce 2025 do Unie dovezeno přibližně 5,9 miliardy nízkohodnotových položek, což bylo čtyřikrát více než v roce 2022. Více než 90 procent z nich pocházelo z Číny. Nový systém má celním orgánům umožnit společnou práci s daty, přesnější výběr rizikových zásilek a účinnější kontrolu zboží, které nesplňuje evropské bezpečnostní nebo výrobkové předpisy.
Evropská komise, EUR-Lex