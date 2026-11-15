CENTRUM o páté: Ženy, které mění pravidla. Siniaková míří za dalším titulem, jiná řeší rodinné tajemství i vyčerpání

Nedělní Centrum o páté patří především ženám a jejich příběhům. Některé stojí před velkými životními rozhodnutími, jiné se prosazují ve sportu nebo veřejném prostoru a další upozorňují na témata, která se dotýkají každodenního života. Vedle osobních osudů se ale otevírá také otázka budoucnosti Evropy, její ekonomiky a toho, jak se promění podmínky pro Česko.
Na Letné hájí nezávislost veřejnoprávních médií
Na pražskou Letnou dorazily tisíce lidí na demonstraci za nezávislost veřejnoprávních médií, kterou pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii. Na přípravě akce se podílí více než 500 dobrovolníků a podle místopředsedkyně spolku Mariany Novotné Nachtigallové spojuje účastníky navzdory jejich rozdílným názorům víra ve vítězství dobra. Demonstrace tak není jen protestem proti konkrétním krokům, ale také připomínkou, že nezávislost médií a veřejná kontrola moci zůstávají tématy, která dokážou přivést lidi do ulic.
Kateřina Siniaková míří za dalším velkým titulem, její partnerka ji vynáší do nebes
Česká tenistka Kateřina Siniaková má za sebou mimořádně úspěšnou sezonu a společně s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou může přidat další velký triumf. Před finále Turnaje mistryň Townsendová před publikem nešetřila chválou a označila Siniakovou za nejlepší deblovou hráčku historie. Zatímco americká tenistka oceňovala její výjimečné schopnosti, Siniaková zůstávala podle článku skromná a na pozornost reagovala s nadhledem. Právě kontrast mezi jejími výsledky a nenápadným vystupováním zaujal tenisový svět možná stejně jako samotné finále.
Beverly D’Angelo dala před kariérou přednost rodině a mateřství si užila až po čtyřicítce
Představitelka Ellen Griswoldové z komedie Bláznivá dovolená slaví 75. narozeniny. Beverly D’Angelo se v životě rozhodovala jinak, než bývá u hollywoodských hvězd obvyklé: po narození dvojčat Antona a Olivie v lednu 2001 omezila filmovou práci, aby se mohla věnovat dětem. Jejich otcem je herec Al Pacino, s nímž se seznámila v letadle a který jí podle jejího vyprávění později řekl, že chce, aby se stala matkou jeho dětí. Dnes nosí stříbrné vlasy a otevřeně říká, že vzhled pro ni nikdy nebyl prioritou. Příběh Beverly D’Angelo tak připomíná, že životní priority se mohou výrazně proměnit i v době, kdy už má člověk za sebou velkou kariéru.
Testy otcovství obrátily Janě život naruby. Sama tvrdí, že jiného muže neměla
Jana a její manžel už měli tři děti a po dohodě, že další neplánují, podstoupil muž vasektomii. Když žena přesto znovu otěhotněla, oba byli překvapení, manžel ale začal pochybovat o jejím tvrzení, že mu byla věrná. Po narození dítěte trval na testech otcovství, které ukázaly, že biologickým otcem není. Jana si přitom podle svého vyprávění žádný vztah s jiným mužem nevybavuje. Zpětně si vzpomněla na firemní večírek, při němž vypila více alkoholu a z části večera má výpadky paměti. Případ tak není jen příběhem o rozpadu důvěry v manželství, ale také o nejistotě ženy, která se snaží pochopit událost, na niž si sama nedokáže vzpomenout.
Vyčerpání nemusí začínat únavou. Někdy zmizí především radost z věcí, které jsme měli rádi
Psychologové upozorňují na nenápadný signál psychického vyčerpání, který se snadno zamění za obyčejnou nechuť nebo špatnou náladu. Člověk postupně ztrácí zájem o činnosti, které mu dříve přinášely radost – nechce se mu ven, přestává se těšit na oblíbený seriál nebo odkládá aktivity, na které se dříve těšil. Pokud tento stav přetrvává, může jít o známku dlouhodobého přetížení. Mysl totiž začne šetřit energií a soustředí se především na nezbytné povinnosti. Právě proto může být tento druh vyčerpání zrádný: člověk dál funguje, okolí si ničeho nemusí všimnout, ale jeho vlastní svět se postupně ochuzuje o věci, které mu dříve dělaly radost.
Evropské peníze se budou rozdělovat jinak. Česko může přijít o část podpory
Evropská unie připravuje rozpočet na období 2028 až 2034 a jednání v Bruselu už provázejí výrazné rozpory. Na jedné straně stojí bohatší severní státy, které odmítají dál v takové míře financovat rozvoj chudších regionů, na druhé země hájící dosavadní podobu takzvané koheze. Spor se může výrazně dotknout také Česka, které z evropských peněz dlouhodobě těží. Šéfredaktorka webu Update-eu.cz Aneta Zachová upozorňuje, že hledání nových zdrojů financování a změna dosavadních pravidel mohou mít pro naši zemi tvrdé důsledky. Nejde přitom jen o bruselské účetnictví, ale o peníze, které ovlivňují rozvoj regionů i podobu veřejných investic.
Vánoční hvězda nemusí skončit po Vánocích. Stačí dodržet několik pravidel
S blížícím se adventem se do obchodů vrací tradiční vánoční rostlina, kterou většina lidí po svátcích vyhodí. Vánoční hvězda přitom může vydržet několik let a znovu vykvést, pokud dostane správnou péči. Základem je ochránit ji před chladem a průvanem, při pěstování udržovat teplotu přibližně 18 až 21 stupňů a vyhnout se místům přímo u topení. Po odkvětu potřebuje pravidelné hnojení, přiměřenou zálivku a prořezávání. V létě je vhodné ji přesadit a na podzim postupně připravit na nové kvetení tím, že bude alespoň 12 hodin denně ve tmě. I rostlina, kterou si spojujeme s několika týdny vánoční výzdoby, tak může být dlouhodobou součástí domácnosti.
Nedělní příběhy ukazují ženy v různých životních rolích – jako sportovkyně, matky, herečky, účastnice veřejného dění i ženy, které se snaží vyrovnat s náročnými situacemi. Za každým z těchto příběhů stojí jiné rozhodnutí a jiné okolnosti. A někdy je důležité nejen to, co člověk dokáže nebo zvládne, ale také to, zda si včas všimne, že už mu docházejí síly.