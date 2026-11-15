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CENTRUM o páté: Ženy, které mění pravidla. Siniaková míří za dalším titulem, jiná řeší rodinné tajemství i vyčerpání

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Nedělní Centrum o páté patří především ženám a jejich příběhům. Některé stojí před velkými životními rozhodnutími, jiné se prosazují ve sportu nebo veřejném prostoru a další upozorňují na témata, která se dotýkají každodenního života. Vedle osobních osudů se ale otevírá také otázka budoucnosti Evropy, její ekonomiky a toho, jak se promění podmínky pro Česko.
CENTRUM o páté: Ženy, které mění pravidla. Siniaková míří za dalším titulem, jiná řeší rodinné tajemství i vyčerpání

CENTRUM o páté: Ženy, které mění pravidla. Siniaková míří za dalším titulem, jiná řeší rodinné tajemství i vyčerpání

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

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