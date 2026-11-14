CENTRUM o páté: Apollo 12 zachránil jediný přepínač, Webbův teleskop odhalil led starší než hvězdy

Dva blesky zasáhly raketu Apollo 12. Posádku zachránil přepínač
Přesně před 57 lety, 14. listopadu 1969, odstartovala k Měsíci mise Apollo 12. Její začátek ale nebyl vůbec klidný: krátce po startu raketu Saturn V zasáhly dva blesky a přístroje začaly posílat nesmyslné údaje. V řídicím středisku si mladý inženýr John Aaron vzpomněl na podobný problém z dřívější zkoušky a doporučil přepnout systém SCE do pomocného režimu AUX. Pokyn „SCE to AUX“ zněl posádce i lidem v Houstonu téměř nesrozumitelně, astronaut Alan Bean však věděl, kde přepínač najít, a použil ho. Právě tato zkušenost pomohla obnovit správné údaje a zachránit pokračování mise. Příběh ukazuje, že při dobývání vesmíru nemusí rozhodovat jen obrovské rakety a složité výpočty, ale také detail, který si někdo dokáže vybavit ve správnou chvíli.
Webbův teleskop našel u mladé hvězdy led, který může být starší než ona
Další pozoruhodný pohled do vesmíru přinesl teleskop Jamese Webba. U mladé hvězdy Beta Pictoris objevil vodní led, který mohl vzniknout ještě před samotnou hvězdou. Překvapivá je především jeho struktura: většinu tvoří amorfní led, jehož molekuly nejsou uspořádané do pravidelné krystalické mřížky. Krystalická složka podle studie představuje méně než sedm procent zjištěného ledu, což se liší od dosavadních očekávání vědců. Objev naznačuje, že materiál, z něhož se mohou formovat planety, dokáže přežívat velmi dlouho a uchovat si stopy podmínek, které panovaly ještě před vznikem hvězd.
Do Sovětského svazu odjížděly za lepší budoucností. Některé skončily v gulagu
Historie připomíná i to, jak snadno se může sen o spravedlivější společnosti změnit v tragédii. Ve třicátých letech odcházeli někteří českoslovenští levicově smýšlející lidé do Sovětského svazu s představou nového začátku. Ženy Helena Frischerová a Emílie Stračevská však poznaly jinou tvář stalinského režimu. K zatčení mohl stačit zahraniční původ, kontakty nebo práce v české škole. Frischerová přežila deset let v pracovních táborech, Stračevská se po dalším zatčení stala obětí popravy. Jejich osudy ukazují, jak nebezpečné bylo ocitnout se v systému, v němž se i běžný život mohl stát důvodem k represím.
Polský generál popsal, jak by NATO mohlo reagovat na ruský tlak
Napětí mezi Ruskem a Evropou se dnes neprojevuje pouze na bojišti. Polský generál Jarosław Gromadziński se domnívá, že Moskva neplánuje přímý útok na NATO, stále více však podle něj tlačí na evropské společnosti prostřednictvím dezinformací a sabotáží. V rozhovoru popsal také možnou reakci aliance v případě otevřeného konfliktu. Upozornil přitom na strategickou polohu Kaliningradu, který by podle jeho slov mohl být během několika hodin eliminován. Jeho vyjádření ukazuje, jak vážně část evropských vojenských představitelů bere i hrozby, které se odehrávají mimo klasické bojiště.
Více než polovina Rusů hledí do budoucnosti s obavami
Dlouhotrvající válka proti Ukrajině se podle průzkumu nezávislého sociologického střediska Levada promítá také do nálady ruské společnosti. Více než polovina dotázaných, konkrétně 52 procent, uvedla, že se na budoucnost dívá spíše s obavami a úzkostí. Válka trvající téměř pět let tak podle výsledků průzkumu připravila mnoho Rusů o víru ve světlou budoucnost. Zatímco politické a vojenské vedení země pokračuje ve svých rozhodnutích, ve společnosti přibývá lidí, kteří si nejsou jistí tím, co je čeká.
Sbírku potravin na Václavském náměstí zahájila nečekaná nehoda
Zcela jiný obraz lidské společnosti nabídla letošní sbírka potravin. Její zahájení na Václavském náměstí narušil řidič nákladního vozu, který projel přímo přes talířky s příběhy lidí, jimž sbírka pomáhá. Organizátoři museli zničené předměty uklidit a připravit náhradní, akce však mohla pokračovat. Nečekaná událost tak sice přinesla nepříjemný začátek, nezastavila ale snahu upozornit na lidi, kteří potřebují pomoc. I drobná překážka může připomenout, že solidarita nestojí na dokonalých podmínkách, ale na ochotě pokračovat.
Noční honička u Liberce skončila zraněním čtyř policistů
V pátek večer se u Liberce změnila běžná silniční kontrola v nebezpečné pronásledování. Řidička vozu Škoda nereagovala na opakované výzvy k zastavení a ujížděla směrem na Stráž nad Nisou. Do akce se zapojilo několik policejních hlídek, během honičky došlo k několika střetům se služebními vozy a policisté použili také služební zbraň. Řidičku se podařilo zastavit až ve Stráži nad Nisou; ona sama zraněna nebyla, čtyři policisté ale ano. Dechová zkouška na alkohol byla negativní, žena odmítla orientační test na drogy.
Eva Burešová ukázala sestru, která žije v Itálii
Osobnější příběh přinesla fotografie, kterou herečka a zpěvačka Eva Burešová zveřejnila se ženou, již její fanoušci neznali. Nešlo o kamarádku, ale o její starší sestru Terezu, která už řadu let žije v Itálii. Burešová o ní veřejně mluvila jen málo, přesto zůstává součástí jejího života. Jejich příběh tak připomíná rozdíl mezi tím, co člověk sdílí s veřejností, a tím, co si nechává v soukromí. I lidé, kteří jsou často na očích, mají blízké vztahy, o nichž okolí nemusí téměř nic vědět.
Vesmírné mise i lidské dějiny ukazují, že budoucnost se nedá naplánovat do posledního detailu. Někdy ji ovlivní nečekaná událost, jindy rozhodnutí jednotlivce nebo systém, který nedává prostor k odporu. A právě proto stojí za to věnovat pozornost nejen velkým objevům a geopolitickým hrozbám, ale i konkrétním lidským příběhům, v nichž se ukazuje, co všechno může člověk ztratit – a co se přesto snaží zachovat.