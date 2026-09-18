Zbytečně kupujete nové sazenice. Z jedné usychající trvalky jich teď na podzim uděláte deset zdarma

Díváte se na trvalku, ze které uprostřed zbyla jen suchá díra, a chystáte se ji vykopat. Zadržte. Vyhodit takovou rostlinu na kompost je ta nejdražší podzimní chyba. Místo jarního utrácení tisíců za nové sazenice stačí udělat tento jediný záchranný krok. Z jedné umírající rostliny jím vyrobíte až deset nových a zcela zdarma.
Trvalky rostou na jednom místě roky a časem se přihlásí o pozornost. Trs se rozroste, uprostřed zůstane bez listů a odumře, spodní listy zřídnou a květů ubývá. Řada zahrádkářů takovou rostlinu odepíše nebo vyhodí, přitom stačí jediné, totiž rozdělit ji. Dělení trvalku omladí, vrátí jí sílu a zároveň z ní udělá několik nových rostlin, které rozsadíte jinam nebo darujete. Podzim je pro tuhle práci u většiny trvalek ideální, protože teplá a vlhká půda pomůže kořenům se do zimy uchytit. Vyplatí se vědět, proč a kdy trvalky dělit, jak na to a které se dělí nejsnáz.
Proč trvalky dělit
Dělení není jen množení, ale hlavně údržba. Bez něj trvalka časem slábne.
Podle
poradenského pracoviště Univerzity Clemson má dělení trvalek tři hlavní důvody, totiž udržet velikost rostliny pod kontrolou, omladit ji a rozmnožit. Přeplněný trs časem ztrácí sílu, uprostřed odumírá a hůř kvete, zatímco po rozdělení naroste svěží nový růst ze zdravých okrajů.
Podle stejného zdroje poznáte, že je čas dělit, podle několika signálů: Menší nebo řidší květy. Rostlina kvete slaběji než v předchozích letech. Holý a odumřelý střed. Trs je uprostřed prázdný nebo suchý, zatímco okraje bují. Řídké spodní patro. Spodní listy jsou chudé a rostlina vypadá vytáhle.
Zdravé, dobře kvetoucí trvalky naopak není nutné dělit, pokud zrovna nechcete víc rostlin. Přeplněné a unavené trsy ale dělení vysloveně prospěje.
Televize není okno. Běžný čistič může obrazovku poškodit natrvalo Kdy trvalky dělit
Načasování rozhoduje o tom, jak dobře se rostlina po dělení vzpamatuje. Klíč je dělit ji, když zrovna nežene do růstu.
Podle
Královské zahradnické společnosti se dělení nejlépe daří, když rostliny nejsou v plném růstu. Letně kvetoucí trvalky se dělí na jaře, zhruba od března do května, nebo na podzim od září do listopadu, kdy je půda dost suchá na práci. Ve velmi mokrém podzimu je lepší dělení odložit až na jaro. Rostliny, které kvetou brzy zjara, jako jsou kosatce, se naopak dělí spíš v létě po odkvětu, kdy tvoří nové kořeny.
Podzim má přitom svou výhodu. Půda je po létě prohřátá a vlhká, takže rozdělené části stihnou zakořenit ještě před zimou a na jaře rovnou naskočí do růstu. Podobně jako u podzimní výsadby dřevin platí, že rozhoduje správná hloubka a dostatek vláhy, jak jsme rozebrali v článku o tom,
jak na podzim správně vysadit stromy a keře a jaké chyby je zabíjejí. Zahradní vidle a rýč připravené k dělení trvalek. Jak trvalku rozdělit krok za krokem
Samotné dělení je jednodušší, než vypadá. Rostliny jsou odolnější, než si člověk myslí, jen se vyplatí dodržet pořadí.
Den dva předem zalijte. Dobře zalitá rostlina snáší dělení mnohem lépe než vyschlá. Seřízněte nať. Listy a stonky zkraťte zhruba na patnáct centimetrů, ať lépe vidíte na trs a rostlina se tolik neodpařuje. Vyryjte celý trs. Zahradními vidlemi obkopejte trs ze všech stran kousek od rostliny a celý ho nadzvedněte. Oklepejte zeminu. Když jsou kořeny vidět, snadněji poznáte, kudy trs rozdělit. Rozdělte trs. Menší rostliny rozeberte rukama, pevné trsy rozdělte dvěma vidlemi opřenými zády k sobě nebo ostrým rýčem. Vyhoďte vyčerpaný střed. K opětovné výsadbě použijte zdravé vnější části, odumřelý střed patří pryč. Zasaďte a zalijte. Nové části sázejte do stejné hloubky jako předtím, důkladně zalijte a nenechte je vyschnout, dokud nezakoření.
Rozdělené části je nejlepší zasadit hned. Když to nestihnete, uchovejte je ve stínu a vlhku, aby kořeny nevyschly.
Protáčení baterek ovladač neopraví. Fotoaparát v mobilu často ukáže, kde je problém Které trvalky se dělí snadno
Ne všechny trvalky se dělí stejně ochotně, ale řada těch nejběžnějších to snáší výborně. U nich je dělení spolehlivá cesta k omlazení i množení.
Snadno dělitelné. Bohyšky, kakosty, denivky, astry, rudbekie, sedum a okrasné trávy patří k těm, které dělení dobře snášejí. Trvalky s odumírajícím středem. Právě druhy, které se rozrůstají do širokého trsu a uprostřed vyholují, dělení nejvíc prospívá. Opatrně u pivoněk. Pivoňky dělení nemají v lásce a po rozdělení jim může chvíli trvat, než opět nakvetou, proto je dělte jen když je to nutné.
Dělení trvalek je jedna z podzimních prací, u kterých se snadno chybuje v načasování i péči. Kterým podzimním zásahům na zahradě se naopak vyhnout, jsme shrnuli v článku o tom,
jaké podzimní chyby na zahradě se nevyplácí dělat.
Když je trvalka uprostřed bez listů, hůř kvete a spodní listy řídnou, je to signál, že přeplněný trs potřebuje rozdělit. Dělení rostlinu omladí, vrátí jí sílu a zdarma z ní udělá několik nových. Letně kvetoucí trvalky se dělí na jaře nebo na podzim, kdy je půda dost suchá na práci, zatímco brzy zjara kvetoucí druhy a kosatce spíš v létě po odkvětu. Podzim má výhodu v teplé a vlhké půdě, ve které rozdělené části stihnou zakořenit před zimou.
Postup je jednoduchý: den dva předem zalít, seříznout nať, vyrýt trs, rozdělit ho, vyhodit vyčerpaný střed, zdravé okraje zasadit do stejné hloubky a důkladně zalít. Nejsnáz se dělí bohyšky, denivky, kakosty, astry, rudbekie, sedum nebo okrasné trávy, zatímco pivoňky dělení nesnášejí dobře a dělí se jen v nutném případě.
Zdroje fotografií astra-trvalka-podzim: Digigalos/Wikimedia, CC BY-SA 3.0 zahradni-vidle-naradi: Si Griffiths/Wikimedia, CC BY-SA 3.0