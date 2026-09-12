Broskvový koláč s vanilkovým krémem na piškotovém korpusu

Když chystám poctivé pohoštění na
rodinnou oslavu, velmi ráda se vracím k osvědčeným receptům z klasických ručně psaných sešitů. Tento báječný je přesně tím typem broskvový koláč , který na stole zmizí mezi prvními. Lehoučký moučníku piškotový korpus zjemněný trochou vody a oleje tvoří dokonalý základ pro lahodný vanilkovým krém z poctivého pudinku a másla. Všechny vrstvy pak korunují šťavnaté plátky broskví zalité průsvitným , které koláči dodá nádherný lesk i svěžest. želé
Příprava je překvapivě a výsledek vypadá jako z prvotřídní cukrárny. snadná Koláč je nejlepší připravit den předem, aby se všechny chutě krásně propojily, krém v chladu pevně zatuhnul a piškot natáhnul jemnou vlhkost.
Můj tip zní: Želatinu připravte z nálevu ze zavařených broskví doplněného o trochu vody, díky čemuž získá úžasnou ovocnou chuť a dokonalou průhlednost bez nutnosti přidávání zbytečného množství cukru. Recept na piškotový řez s vanilkovým krémem, broskvemi a želé
Celkový čas přípravy, pečení a chlazení: 205 minut Ingredience potřebné k přípravě Piškotový korpus 5 žloutků 250 g cukru krupice 100 ml studené vody (půl skleničky) 50 ml oleje (čtvrt skleničky) 200 g hladké mouky (dvě třetiny z celkového množství) 100 g hrubé mouky (jedna třetina z celkového množství) 1/2 balení kypřicího prášku do pečiva 5 bílků (na ušlehání tuhého sněhu) Vanilkový krém 500 ml mléka (půl litru) 1 balení vanilkového pudinkového prášku 200 g cukru krupice 250 g změklého másla (jedno balení) Na ovocnou vrstvu a želé 1 velká plechovka kompotovaných broskví 1 balení dortového želé čirého (nebo želatiny na ovocné poháry) Postup při přípravě broskvového koláče
1. Do hluboké mísy dejte žloutky a cukr krupici a šlehačem je utřete do světlé a nadýchané pěny.
2. K vyšlehaným žloutkům postupně za stálého míchání přilijte studenou vodu a olej.
3. Do pěny přisypte prosetou hladkou mouku, hrubou mouku a kypřicí prášek do pečiva.
4. Z bílků ušlehejte tuhý sníh a zlehka ho vařečkou zapracujte do připraveného těsta.
5. Troubu rozpalte na 180 stupňů a hluboký plech vyložte pečicím papírem.
6. Těsto rovnoměrně rozetřete na plech, vložte do vyhřáté trouby a pečte na 180 stupňů přibližně
20 minut do zlatova.
7. Během pečení korpusu odlijte z mléka menší část do hrníčku, rozmíchejte v ní vanilkový pudinkový prášek a zbylé mléko přiveďte v hrnci s cukrem krupicí k varu.
8. Vylijte rozmíchanou směs do vroucího mléka a za stálého míchání vařte na mírném ohni přibližně
2 minuty, dokud nevznikne hustý pudink.
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9. Uvařený pudink stáhněte z plotny a nechte za občasného promíchání zcela vychladnout na pokojovou teplotu.
10. Změklé máslo ušlehejte do pěny a po lžících do něj postupně zašlehejte vychladlý vanilkový pudink, dokud nevznikne hladký krém.
11. Vychladlý piškotový korpus potřením rovnoměrně pokryjte připraveným vanilkovým krémem.
12. Slijte šťávu z kompotovaných broskví stranou a broskve nakrájejte na tenké měsíčky.
13. Plátky broskví naskládejte těsně vedle sebe na vanilkový krém po celé ploše koláče.
14. Ze šťávy z kompotu dolité trochou vody a dortového želé uvařte podle návodu na obalu průsvitný rosol.
15. Mírně zchladlé želé opatrně nalijte od středu na naskládané broskve a koláč dejte na
120 minut ztuhnout do lednice. Foto: Cooky.cz, to je mňamka Tipy redakce: Teplota krému i másla musí být při šlehání zcela stejná, jinak by se mohl pudinkový krém ošklivě srazit. Prořezávání broskví provádějte na tenké plátky, aby želé po nalití steklo i do mezírek a ovoce na krému dobře drželo. Příprava želatiny z kompotové šťávy dodá celé horní vrstvě krásný lesk a zvýrazní přirozenou sladkost ovocných plátků. Pečicí papír na plechu usnadní následné krájení a servírování jednotlivých řezů bez poškození korpusu. Chlazení přes noc v lednici zaručí, že piškot dokonale zvláční a koláč se bude čistě krájet na úhledné kostky.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková