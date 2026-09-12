Genzer vyměnil klasickou chalupu za hausbót se dvěma ložnicemi a vlastní čističkou. Největší překvapení je ale na střeše

Když v březnu 2023 novináři z Blesku poprvé vstoupili na palubu hausbótu Richarda Genzera v Marině Labe, čekali kompaktní kajutu s postelí a vařičem. Místo toho prošli dvěma ložnicemi, koupelnou se sprchovým koutem, kuchyní s indukcí a obývacím prostorem, který dispozičně připomíná malý městský byt. Herec a bavič je pak vyvedl po schodech nahoru a ukázal jim plochu, kterou sám přirovnal k bytu 2+kk. Střešní paluba o rozloze zhruba šedesáti metrů čtverečních slouží jako obří pobytová terasa s panoramatickým výhledem na jezero. Genzer tehdy prohlásil, že si tam nosí střevíčky a chodí tančit. „Parádní taneční parket,“ shrnul to jednou větou.
Od ztracených milionů k plovoucímu domovu v Píšťanech
Cesta k současnému hausbótu vedla přes pořádný průšvih. V Show Jana Krause Genzer popsal, jak kdysi zaplatil dva miliony korun za plovoucí dům o rozloze 165 metrů čtverečních na Vltavě. Dodavatel po inkasování peněz skončil v exekuci. Hausbót nikdy nevznikl, peníze se nevrátily. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka pak herec doplnil, že celková ztráta dosáhla čtyř milionů a nějakou dobu bydlel v půjčeném hausbótu, protože vlastní neměl. Právě ten kontrast mezi obřím, nikdy postaveným snem a kompaktním plovoucím domem, který dnes skutečně obývá, pronajímá a ukazuje veřejnosti, dodává celému příběhu zvláštní energii. Genzer se snu o životě na vodě nevzdal. Jenom ho zmenšil na realistickou míru.
Dvě ložnice, vlastní čistička a kulaté okno na přání
Interiér hausbótu v Píšťanech nabízí dispozici srovnatelnou s menším rekreačním bytem. Dvě oddělené ložnice, toaleta, sprchový kout, kuchyně s pracovní deskou a obytná místnost s jídelním koutem. Genzer si nechal osadit kulaté okno, drobný detail, který připomíná, že člověk stojí na palubě, a zároveň propouští světlo jinak než klasické pravoúhlé zasklení.
Technickým srdcem provozu je vlastní čistírna odpadních vod. Díky ní hausbót nemusí splaškovou vodu jen skladovat v nádrži a čekat na vyvezení. Systém nejprve mechanicky oddělí pevné nečistoty, poté biologicky vyčistí vodu provzdušňováním a nakonec separuje kal. Výsledkem je soběstačnost, která umožňuje kotvit na jednom místě celou sezónu bez závislosti na kanalizační přípojce. U srovnatelného modelu Campi 400 z téže mariny výrobce uvádí čističku jako volitelnou výbavu k ceně od 3 189 000 Kč bez DPH, vnější rozměry 12,5 × 4 metry a vnitřní plochu 8,5 × 4 metry. Genzerův konkrétní kus se parametry může lišit, ale dispoziční logika zůstává obdobná.
Plovoucí bydlení ovšem přináší i ústupky. Úložný prostor je omezený, sklep chybí, přístup přes ponton se za deště proměňuje v kluzkou výzvu a na podzim už komfort klesá. Sám Genzer přiznal, že na léto mu prostor bohatě stačí, ale s příchodem chladnějších měsíců se věci přestávají vejít. A pak je tu drobnost s kuchyní: herec na indukční sporák přivezl staré nádobí, které s varnou deskou odmítlo spolupracovat. Kastrol skončil jako květináč na terase.
Proč zrovna voda: Kapverdy, rybaření a jiný životní rytmus
Motivace k životu na hladině sahá hlouběji než k pouhé rekreaci. Na Kapverdských ostrovech Genzera strhla vlna a způsobila mu sedm zlomenin v obličeji. Paradoxně právě po tomto zážitku začal k vodě tíhnout intenzivněji. Začal rybařit, trávil čas u řeky a v rozhovoru pro Český rozhlas Dvojka v dubnu 2020 vysvětloval, že nechce sedět zavřený v bytě v centru Prahy. Hausbót pro něj představuje letní únik z městského tempa, místo, kde ráno hodí udici z paluby a večer si na střeše zatančí.
Pozoruhodné je, že tenhle osobní rituál postupně přerostl v podnikání. Už v roce 2022 Genzer v rozhovoru pro Bydlení magazín prozradil, že se mu bydlení na hausbótu zalíbilo natolik, že plovoucí domy začali i vyrábět a nabízet v Píšťanech k prodeji či pronájmu. V podcastu Boomer Talk pak zmínil plán pořídit další dva kusy a vybudovat v Marině Labe „hausbótové městečko“. V červnu 2024 Blesku potvrdil, že hausbóty už pronajímají, přičemž orientační cena týdenního pobytu se pohybovala kolem 33 tisíc korun.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Tereza Říha