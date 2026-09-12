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Kvíz o výběru masa k českým jídlům: Na 10 z 10 otázek správně odpoví jen zkušení kuchaři

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Česká kuchyně je postavená na několika pevných pilířích a maso je jedním z těch nejdůležitějších. Jenže vybrat správný kus u řezníka není tak snadné, jak by se mohlo zdát.
Fotografie svíčkové

Fotografie svíčkové

Zdroj: Fotografie: IMG 4512 / Creative Commons Zero / Public Domain Dedication, svíčková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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