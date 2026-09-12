Tuhle 1 věc nikdy nedávejte do mrazáku. Češi to dělají roky a pak se diví, proč to po rozmrazení nejde jíst

Mrazák je skvělý pomocník proti vyhazování jídla, a tak do něj časem putuje kdeco. Jednu potravinu tam ale spousta domácností strká roky zbytečně, protože ji tím spíš zničí. Když ji pak vytáhnete a necháte rozmrznout, s původní podobou se rozloučíte a většina porce nejspíš skončí v koši. Řeč je o obyčejných bramborách.
Z pevné hlízy vodnatá kaše
Rozmrazená syrová brambora nemá s tou původní skoro nic společného. Místo pevného sousta dostanete rozbředlou hmotu, která se rozpadá už pod nožem. K tomu se přidá druhé nemilé zjištění: brambory podivně zesládnou. Chuť, na kterou jste zvyklí, je pryč a nahradí ji sladká příchuť, co se do slaného jídla vůbec nehodí. Některé kusy navíc při vaření ztmavnou nebo rovnou zčernají, takže je stejně vyhodíte.
Za všechno může voda a škrob
Vysvětlení se schovává přímo uvnitř hlízy. Brambora je z velké části tvořená vodou a škrobem. Jakmile teplota klesne pod bod mrazu, voda v buňkách zamrzne a vytvoří drobné krystalky ledu s ostrými hranami. Ty prorazí buněčné stěny, které dřív držely dužinu pohromadě. Když pak brambora rozmrzne, poškozenými buňkami začne unikat voda a zbude jen měkká kaše. Chlad zároveň postupně přeměňuje bramborový škrob na jednoduché cukry, a odtud pochází ta nečekaně sladká chuť i tmavnutí při tepelné úpravě.
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Znamená to, že brambory do mrazáku vůbec nepatří? Nemusí, jen se na to nesmí jít natvrdo. Pomůže blanšírování, tedy krátké povaření před zmrazením. Postupujte takto:
Oloupané hlízy nakrájejte na kousky ve velikosti, v jaké je pak budete chtít vařit nebo péct. Vhoďte je do vroucí vody a nechte je jen krátce probublat, zhruba dvě až pět minut, aby povrch změkl, ale vnitřek zůstal syrový a pevný. Ihned je přendejte do studené vody s ledem, aby se povařování zastavilo. Důkladně je osušte, narovnejte na plech tak, aby se kousky nedotýkaly, a nechte je nejdřív jen ztuhnout mrazem. Teprve potom je sesypte do uzavíratelných sáčků.
Takhle připravené vydrží kolem tří měsíců a poslouží na pečení, do polévky i na domácí knedlíky.
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Zajímavé je, že jakmile brambory jednou projdou hrncem nebo troubou, s mražením si poradí bez potíží. Nejlíp ze všeho zvládne mráz hotová bramborová kaše, hlavně když je v ní kus másla nebo smetana. Zamrazujte ji vychladlou a rozdělenou na porce, po vytažení ji pak stačí ohřát a pořádně prošlehat, aby byla zase hladká. Stejně dobře dopadnou domácí hranolky, které předem trochu předvaříte, a bez úhony přežijí i bramborové knedlíky nebo placky. Vodítko je jednoduché: syrové brambory do mrazáku nedávejte, ty už jednou uvařené tam klidně uložte.
Přehledně shrnuje, co z brambor do mrazáku patří a co ne, následující tabulka:
Podoba brambor Do mrazáku Proč Syrové brambory bez úpravy Ne rozpadnou se na vodnatou kaši, zesládnou a při vaření ztmavnou Blanšírované (krátce povařené) syrové brambory Ano takto připravené vydrží kolem tří měsíců Bramborová kaše, hlavně s máslem nebo smetanou Ano obstojí v mrazáku úplně nejlíp Domácí předvařené hranolky Ano dopadnou stejně dobře Bramborové knedlíky a placky Ano přežijí bez úhony Celé syrové hlízy se slupkou Ne do mrazáku nepatří skoro nikdy Řídké bramborové pokrmy s vysokým obsahem vody, třeba polévky Ne rozmrazením se většinou rozejdou Nejsnazší je brambory vůbec nezmrazovat Přečtěte si také: Kdo si z NDR přivezl tenhle mixér, dnes sedí na pokladu. Sběratelé platí i 4 800 Kč
Než ale zaplníte mrazák pytlem hlíz, zvažte, jestli to má vůbec smysl. Syrové brambory totiž vydrží celé měsíce i bez něj, když je uklidíte někam do chladna, tmy a sucha, třeba do sklepa nebo spíže. Bez klíčků a zelených míst si chuť uchovají mnohem líp než po cestě mrazákem. A když si předchozí přehled zapamatujete, ušetříte si u brambor zbytečné zklamání i vyhozené jídlo.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/potraviny-ktere-se-nesmi-mrazit, https://www.toprecepty.cz/clanky/2466-8-potravin-ktere-rozhodne-nepatri-do-mrazaku-k-ledu-nepatri-brambory-ani-nektere-syry/, https://www.ireceptar.cz/zdravi/jake-potraviny-nepatri-do-mrazaku-30000525.html, https://www.denik.cz/bydleni/potraviny-mrazak.html, https://fresh.iprima.cz/magazin/jak-na-to-tipy-a-triky-v-kuchyni/6-potravin-ktere-nikdy-nezmrazujte-zkazite-si-akorat-chut-k-jidlu, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/brambory-do-mrazaku-co-delat-aby-nezesladly-a-nezmenily-strukturu