Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Tuhle velkou chybu dělají Češi při nabíjení telefonů. Stojí je to i 150 Kč navíc a většina to přehlíží

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Většina lidí nad tím vůbec nepřemýšlí. Telefon dobijeme, kabel necháme viset ze zásuvky a jdeme dál. Přitom právě...
Tuhle velkou chybu dělají Češi při nabíjení telefonů. Stojí je to i 150 Kč navíc a většina to přehlíží

Tuhle velkou chybu dělají Češi při nabíjení telefonů. Stojí je to i 150 Kč navíc a většina to přehlíží

Zdroj:
Reklama
Další články z FVE.info
Tenhle spotřebič spolkne až 30 % účtu za elektřinu. Nový typ ohřevu srazí spotřebu až o 70 %
Tenhle spotřebič spolkne až 30 % účtu za elektřinu. Nový typ ohřevu srazí spotřebu až o 70 %
Češi vůbec neví, že před podzimem by měli s okny udělat tuhle 1 věc. Během sezóny jim pak ušetří klidně 3 000 Kč
Češi vůbec neví, že před podzimem by měli s okny udělat tuhle 1 věc. Během sezóny jim pak ušetří klidně 3 000 Kč

Až venku začne přituhovat, pozná se na topení každá skulina kolem oken. Přitom existuje jeden zásah, kterým...

Tenhle 1 domácí spotřebič spotřebuje víc proudu než lednice. Většina lidí ho nechává zapnutý
Tenhle 1 domácí spotřebič spotřebuje víc proudu než lednice. Většina lidí ho nechává zapnutý

Účet za elektřinu umí pořádně naštvat a člověk pak přemýšlí, co ho vyhnalo tak vysoko. Prsty se nejčastěji...

Češi neznají rozdíl mezi režimy pračky a používají je špatně. Můžou na tom prodělat klidně i 1 500 Kč
Češi neznají rozdíl mezi režimy pračky a používají je špatně. Můžou na tom prodělat klidně i 1 500 Kč

Většina domácností u pračky roky spoléhá na jeden zažitý program. Naházíme prádlo, otočíme voličem tam, kam...

Tři milimetry místo 15 centimetrů. Odborník ukázal izolaci pro staré domy
Tři milimetry místo 15 centimetrů. Odborník ukázal izolaci pro staré domy

Majitelé starých domů to znají. Fasádu s původní štukovou omítkou ani dům v památkové zóně nejde jen tak...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

Všechny články tohoto autora →
FVE.info
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.