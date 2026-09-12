Tuhle velkou chybu dělají Češi při nabíjení telefonů. Stojí je to i 150 Kč navíc a většina to přehlíží

Většina lidí nad tím vůbec nepřemýšlí. Telefon dobijeme, kabel necháme viset ze zásuvky a jdeme dál. Přitom právě tenhle zdánlivě neškodný zvyk umí za rok pěkně naskákat na účtu za elektřinu. A co je horší, peníze nejsou ani ten hlavní důvod, proč byste ho měli změnit.
Plné nabití telefonu vyjde na pár haléřů
Možná vás to překvapí, ale samotné dobíjení mobilu skoro nic nestojí. Když si spočítáte, kolik energie se vejde do baterie moderního smartphonu, a připočtete ztráty, které při nabíjení vznikají, vyjde jedno plné nabití sotva na dvacet haléřů, u některých telefonů ještě míň. Za celý rok každodenního dobíjení tak utratíte jen několik desítek korun.
To je částka, kvůli které nemá smysl řešit, jestli telefon dobíjet přes den nebo přes noc. Skutečný náklad navíc se totiž skrývá úplně jinde a s vlastním nabíjením telefonu vůbec nesouvisí.
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Adaptér odebírá elektřinu i ve chvíli, kdy na něm žádný telefon nevisí. Odborníci téhle skryté spotřebě říkají pohotovostní nebo upíří odběr. Dá se přirovnat ke kontrolce na vypnuté televizi, která svítí a čeká na zapnutí. Přístroj vypadá jako mrtvý, drobný odběr ale běží dál.
Moderní nabíječka si ze sítě naprázdno vezme jen desetiny wattu, takže jeden adaptér nechaný v zásuvce po celý rok stojí zhruba 11 až 15 korun. Zní to jako maličkost. Jenže kdo má doma jen jednu nabíječku?
V běžné domácnosti se povalují adaptéry od telefonů, tabletů, notebooků, chytrých hodinek i bezdrátových sluchátek. Když jich napočítáte kolem deseti a necháte je zapojené natrvalo, roční účet za tuhle zbytečnost se vyšplhá ke 150 korunám. Platí přitom, že čím novější kousek máte, tím míň plýtvá. Zatímco těžké kostky nabíječek z 90. let si naprázdno braly přes půl wattu, dnešní kompaktní USB-C adaptéry spotřebují jen desetinu.
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Úspora na elektřině je tu ale ta menší starost. Mnohem vážnější důvod, proč nabíječku ze zásuvky vytahovat, je bezpečnost. Adaptér se totiž může rozpálit natolik, že v krajním případě vzplane. Hasiči každý rok vyjíždějí k domácnostem, které vzplály kvůli drobné nabíječce nebo telefonu.
V jednom případě na Pardubicku shořela pravděpodobně kvůli technické závadě na nabíječce střecha rodinného domu a škoda dosáhla zhruba tří milionů korun. Jindy nechala matka telefon dobíjet na pohovce, odešla s dětmi na procházku a po návratu našla obývák v plamenech.
„Viděl jsem na vlastní oči, jak se taková nabíječka roztekla na kaši,“ popsal pro Deník revizní technik Jan Vlček. Podle něj bývají problémem hlavně levné necertifikované adaptéry z tržnic a bazarů, u kterých se přehřátý transformátor roztaví a zkrat pak zapálí okolní plast. Riziko výrazně roste, když telefon dobíjíte na měkké podložce, tedy na posteli, pohovce nebo koberci, kde teplo z adaptéru nemá kam unikat. Nabíjet přístroje ve chvíli, kdy odcházíte z domu, hasiči nedoporučují vůbec.
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Náprava je jednoduchá a nic nestojí. Po dobití stačí nabíječku ze zásuvky vytáhnout. Pokud máte adaptérů víc pohromadě, vyplatí se prodlužovací lišta s vypínačem. Přijde zhruba na sto dvacet korun a jedním stisknutím odpojíte všechny nabíječky naráz, aniž byste lovili každý kabel zvlášť.
Všímejte si taky stavu samotné nabíječky. Vyměnit ji je načase, jakmile zaznamenáte některý z těchto projevů:
plast adaptéru zežloutl, zhnědl nebo je cítit spáleninou, kolíky zástrčky jsou pokřivené nebo kolem nich vidíte tmavé stopy, izolace kabelu je naprasklá nebo prodřená až na drát, při zapojení to v adaptéru praská nebo od zástrčky odletují jiskry. Přečtěte si také: Tenhle 1 domácí spotřebič spotřebuje víc proudu než lednice. Většina lidí ho nechává zapnutý
A telefon i notebook dobíjejte radši na tvrdém nehořlavém povrchu než v posteli pod polštářem.
Změna zabere vteřinu. Ušetří vám pár korun ročně a hlavně předejde starostem, které by mohly být mnohem dražší.
Zdroje: https://www.poznatsvet.cz/veda-a-technika/nabijecka-telefon-pohotovostni-spotreba/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/32826-nabijacka-v-zasuvce-spotreba-bezpecnost, https://www.chip.cz/tipy-triky/kolik-stoji-nabiti-smartphonu, https://www.denik.cz/pozary/plast-roztaveny-na-kasi-za-pozar-pri-nabijeni-mobilu-casto-nemuze-vadny-kabel-20.html, https://cnn.iprima.cz/radce/nabijite-mobil-bezpecne-aneb-8-castych-chyb-ktere-mohou-zpusobit-pozar, https://www.tiscali.cz/nabijecku-nechavate-v-zasuvce-i-kdyz-nic-nenabijite-redaktor-zmeril-kolik-vas-to-stoji-za-rok-v-korunach-737267
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