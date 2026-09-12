Jak oslabit prezidenta? S nálepkou „lídr opozice“ to Babišovi zatím nevychází

ANALÝZA. Najít bod zlomu, kdy Petr Macinka, následován dalšími koaličními politiky včetně Andreje Babiše, začal prezidenta Petra Pavla důsledně nálepkovat jako „lídra opozice“, je celkem snadné. Začalo to spory o (ne)jmenování Filipa Turka ministrem a přetrvalo do konce prázdnin. Teď se ale zdá, že přístup přinesl jiné výsledky, než vládní politici očekávali.
Na samotném sousloví „lídr opozice“ není nic zvláštního, ani špatného. Před loňskými parlamentními volbami se tak přirozeně tituloval současný premiér Andrej Babiš.
Úplně jiný náboj ale dostalo poté, co vládní politici, v době sporů o Turka i o summit NATO v Ankaře začali takto setrvale označovat prezidenta Petra Pavla.
V mediální databází Newton lze najít přes dva tisíce mediálních výstupů, které nějakým způsobem kříží klíčová slova „Petr Pavel“ a „lídr opozice“. Přestože ne vždy je významová shoda přesná, odráží ve své většině to, kdy vládní politici s tímto nálepkováním systematicky začali a jaké dosud mělo vrcholy.
Sousloví „lídr opozice“ ve vztahu k prezidentu Pavlovi v mediálních výstupech od října 2025 do konce srpna 2026
[caption id="attachment_149906" align="alignnone" width="681"] Zdroj: Newton Media[/caption]
Kde je opoziční lídr?
Ještě poměrně nedávno různí poslanci ANO natáčeli podobná videa jako ZDE třeba Martin Kolovratník, kde vyhlašovali: „Přehlasovali jsme lídra opozice prezidenta Petra Pavla. Jeho veto k novele rozpočtových pravidel padlo.“
Více než půl roku trvající "masáž" přinesla své výsledky i ve vztahu k veřejnému mínění.
V srpnovém průzkumu agentury NMS pro web Novinky.cz, lidé za nejvýraznějšího opozičního politika označili právě prezidenta Petra Pavla. Paradoxem průzkumu bylo, že na druhém místě „nejvýraznějších opozičních politiků“ se umístil Andrej Babiš, přestože je předsedou vlády.
Prezident Pavel: Pokud někdo říká, že jsem lídrem opozice, je to pouze účelová hra. Ledaže by ten člověk, který to tak říká, měl na mysli opozici proti lžím, hulvátství, netoleranci, manipulacím a zastrašování.
Když byl v lednu 2026 Martin Kupka zvolen novým předsedou ODS, prohlásil, že se hodlá profilovat jako jednoznačný lídr opozice. Ve zmíněném průzkumu se ale objevil až jako třetí, čtvrtý byl Vít Rakušan (STAN), což je samo o sobě bídná vizitka opoziční práce.
Právě na to, že současné opozici lídr chybí už nějaký čas upozorňují komentátoři i politologové. Ostatně asi první mainstreamovou zmínku, o tom, že „hlava státu může pro řadu lidí působit jako lídr opozice“ pronesl 23. ledna ve vysílání CNN Prima News politolog Lukáš Jelínek:
„Není vidět nějaký jednoznačný, jasný opoziční lídr, který by dokázal cokoliv autoritativně namítat současné vládní koalici. V dané situaci má spousta lidí tendenci vidět v prezidentu republiky opozičního lídra.“
Podobné komentáře začaly v podobné době zaznívat i v některých známějších podcastech, v alternativním Rádiu Prostor či týdeníku Echo. Nejčastěji to ale, alespoň podle údajů v mediální databázi Newton, opakovali hosté na CNN Prima News.
Počty zpráv, média a sentiment spojený s pojmem „lídr opozice“ ve vztahu k Petru Pavlovi
(zdroj: Newton Media, pro zvětšení klikněte na obrázek)
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Akcelerátorem byly spory kolem nejmenování Turka ministrem, zveřejnění SMS komunikace prezidenta s ministrem zahraničí Macinkou a následnou snahou zamezit cestě Petra Pavla na summit do Ankary.
Na přelomu ledna a února 2026 se z tvrzení, že „prezident je neformální lídr opozice“ stala mezi vládními politiky skoro klíčová mantra. V médiích ji zpočátku nejčastěji opakovali lidé spojení s Motoristy: Petr Macinka či Jan Zahradil.
Dne 11. února v podcastu Ptám se já svou profesi politologa nezapřel někdejší premiér (a svého času lídr opozice) Petr Fiala, když označování prezidenta za hlavní postavu opozice komentoval takto:
„Tato taktika, kterou používají stratégové hnutí ANO, je v mnoha směrech účinná. (…) Tím, že staví prezidenta Pavla do role jakéhosi lídra opozice a bojují jakoby s ním – čímž úplně pomíjejí logiku ústavního systému, politického systému – na jedné straně oslabují Petra Pavla z hlediska jeho další kandidatury. Ale na druhé straně se tím snaží oslabit opozici, protože říkají: vy nemáte žádného lídra.“
Opozice? Ano, proti lhářům a hulvátům
Sám prezident se zpočátku snažil téma ignorovat. Vymezil se proti tomu nejprve neformálně, v rozhovoru s Matějem Minářem po jedné z akcí Milion chvilek v únoru 2026, který zachytily kamery.
Až v bilančním rozhovoru k třetímu roku ve funkci letos v březnu v České televizi otevřeně odmítl, že by byl lídrem opozice a dodal, že s vládou chce mít korektní a věcné vztahy.
Koncem dubna byl prezident na sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů už o něco ostřejší: „Pokud někdo říká, že jsem lídrem opozice, je to pouze účelová hra. Ledaže by ten člověk, který to tak říká, měl na mysli opozici proti lžím, hulvátství, netoleranci, manipulacím a zastrašování,“ řekl.
Babiš náhle tvrdí, že „tady není žádný boj“ a že „s panem prezidentem se samozřejmě budeme scházet podle potřeby“.
To ale vládní politiky nijak nezbrzdilo. Kupříkladu v červenci Andrej Babiš v rozhovoru pro MF Dnes prohlásil: „Kdo to trochu sleduje, tak musí objektivně uznat, že pan prezident Petr Pavel je v kampani na druhý mandát. A bohužel si vybral naši vládu jako téma kampaně. Znovu ale opakuji, že on je lídr opozice.“
A přesně podle poučky – obviň svého protivníka z toho, co sám děláš, dodal: „Jeho okolí si vyhodnotilo, že to pro něj bude nejlepší kampaň, tak mu to asi poradili a pan prezident je poslouchá. Asi si myslí, že vymezovat se proti naší vládě mu pomůže.“
Poslední vrchol křiku „prezident = lídr opozice“ se strhl, když koncem července Petr Pavel vetoval zákon, který rozvolňuje rozpočtová pravidla.
Pak ale přišel konec srpna a s ním průzkumy naznačující, že hnutí ANO ztrácí část svých voličů. A možná i z interních průzkumů mezi voliči ANO vyšlo, že otevřeně nepřátelský postoj k „tatíčkovi na Hradě“ se politicky nevyplácí.
Babiš náhle tvrdí, že „tady není žádný boj“ a že „s panem prezidentem se samozřejmě budeme scházet podle potřeby“.
ANO by na Hradě samozřejmě rádo mělo svého prezidenta, či prezidentku. Prezident zatím jasně neřekl, jestli bude kandidovat i podruhé, je to však pravděpodobné. Nějak se vymezit proti prezidentovi bude tedy pro ANO a vládu obecně nezbytné.
Je tedy možné, že i když kartu s „lídrem opozice“ teď Babiš odložil, ještě ji úplně neodhodil. Ale byl by jistě radši, kdyby se mu nabídla nějaká lepší.