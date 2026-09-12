Kolik si vydělá kuchař na horské chatě za celý měsíc i se stravou zdarma? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Práce v kuchyni horské boudy zní jako romantika za pár korun, daleko od lidí i pohodlí. S výplatou to je ale dnes úplně jinak, než většina lidí čeká. České chaty a hotely na horách přetahují zkušené kuchaře na sumy, jaké dřív viděli jen v pražských podnicích. A k penězům přidávají ještě něco, co ve městě nikdo nenabídne.
Nabídky, které dřív patřily jen Praze
Kdo shání kuchaře na hřebeny Krkonoš, do Jeseníků nebo na Šumavu, musí dnes sáhnout hluboko do kapsy. V pracovních inzerátech se běžně objevují mzdy mezi 55 a 75 tisíci korunami měsíčně, k tomu zpravidla ubytování přímo na chatě nebo v personální ubytovně. A nejsou to jen plané řeči náborářů, horní hranice kolem 75 tisíc korun se v nabídkách na horské kuchaře opravdu objevuje.
Podobných nabídek rychle přibývá po celém pohoří. Zavedené chaty v Peci pod Sněžkou i restaurace v Harrachově lákají na stálý úvazek, ubytování a, jak samy píšou, štědrou odměnu. Zaměstnavatel na horách dnes o každou šikovnou sílu doslova soupeří s okolím, a podle toho vypadá i výplata.
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Zvrat má jednoduché vysvětlení. Hory dnes přitahují zámožné hosty a cizince, kteří si i pod sjezdovkou chtějí dopřát jídlo na úrovni a zaplatí si za něj. Hotely se tomu přizpůsobily, staví se do role gastronomických cílů a shánějí lidi, kteří tu laťku udrží.
Svoje udělal i konec sezónního provizoria. Střediska dnes fungují po celý rok, takže sotva roztaje sníh a odjedou lyžaři, nastupují turisté s koly a batohy a kuchyně nemá mrtvé měsíce, které by musela dohánět. Kuchař tak dostane pořádnou smlouvu na celý rok místo brigády na pár týdnů. Portál JenPráce.cz přitom spočítal, že běžný kuchař si dnes při nástupu přijde kdekoli v zemi na víc než 33 tisíc korun a šéfkuchař startuje s částkou přesahující 42 tisíc. V horských lokalitách ovšem strop leží mnohem výš.
Strava a bydlení zdarma zvednou reálný příjem
Číslo na výplatní pásce je přitom jen půlka příběhu. Ke mzdě totiž na horách patří věci, za které ve městě kuchař platí z vlastní kapsy. Bydlení rovnou na chatě nebo v personální ubytovně bývá zdarma či za pár korun a teplé jídlo z kuchyně má po celou směnu jisté.
Přečtěte si také: Zapomeňte na cukrárny i pekárny. Vánočku upečete ze 4 surovin za 50 Kč Bydlení přímo na chatě a jídlo z kuchyně ušetří kuchaři náklady, které ve městě platí z výplaty. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
A právě v tom je zakopaný pes. „Reálný disponibilní příjem může být pro kuchaře na horách vyšší než v Praze,” uvedl pro server Svět Horeca Martin Venglář ze společnosti Nomce, která provozuje několik českých hotelů, například v Peci pod Sněžkou. Ve velkém městě padne na nájem pořádný kus výplaty, kdežto na chatě zůstane skoro celá mzda ležet na účtu.
Jak si chata stojí proti běžné restauraci
Aby bylo jasné, jak velký skok to je: kuchař v obyčejné české restauraci si podle platových přehledů pro rok 2026 přijde zhruba na 35 až 48 tisíc korun hrubého. Zkušený šéfkuchař s certifikací se dostane přes 60 tisíc. Horská chata v plné sezóně tedy dává tolik, kolik jinde berou jen ti úplně nejlepší ve velkých městech.
Platová rozpětí, o kterých je v článku řeč, shrnuje následující přehled:
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Pozice a lokalita Měsíční mzda Kuchař, nástupní mzda napříč ČR přes 33 000 Kč Šéfkuchař, nástupní mzda napříč ČR nad 42 000 Kč Kuchař v běžné restauraci (2026) zhruba 35 000 až 48 000 Kč hrubého Zkušený šéfkuchař s certifikací přes 60 000 Kč Kuchař na horské chatě (podle inzerátů) 55 000 až 75 000 Kč
K základní mzdě se navíc počítají příplatky za víkendy, svátky a noční směny, o které v gastronomii nikdy není nouze. Kdo je ochotný stát u plotny i o svátcích, dostane se s celkovým výdělkem ještě o kus výš.
Za výdělkem je pořádná dřina
Vysoká cifra má ovšem svou cenu a nikomu nespadne do klína. Kuchař na chatě vydrží u sporáku klidně deset hodin denně, a to hlavně o víkendech a svátcích, kdy je na horách nejvíc hostů. K tomu připočtěte odloučení od rodiny, život v malé partě daleko od města a fyzicky náročné tempo v rozpáleném provozu.
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Pro jednoho je to vysněné spojení slušných peněz a života v přírodě. Druhý bere tvrdou sezónu, kterou by za žádný peníz neměnil za klidnější místo ve městě. Jedno je ale jisté. Mzda kuchaře na horské boudě už dávno není almužna a v hlavní sezóně strčí do kapsy leckterou pražskou restauraci.
Zdroje: https://sitprace.cz/pruvodce/prumerny-plat-kuchar, https://marshal-cz.cz/kolik-si-vydela-kuchar-v-cesku-v-roce, https://prace.bazos.cz/inzeraty/kuchar/, https://www.chatasohajka.cz/prace-na-horach/, https://www.svethoreca.cz/2026/05/13/kuchari-miri-za-lepsimi-podminkami-do-horskych-resortu/