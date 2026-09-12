Řezníci prosí Čechy: tohle maso nikdy nemyjte pod vodou. Vysvětlili, co se přitom stane v dřezu

Sotva doma rozbalíte čerstvé kuře, ruka jako by sama zamířila ke dřezu a pustila na maso vodu. Tenhle zažitý pohyb dělají celé generace Čechů v přesvědčení, že tím jídlo očistí. Odborníci na bezpečnost potravin i lidé, kteří se syrovým masem pracují denně, přitom prosí o pravý opak. Vysvětlují, že skutečný problém začíná přesně ve chvíli, kdy proud vody dopadne na maso ve dřezu.
Co se stane, když maso strčíte pod kohoutek
Proud vody sice vypadá, že maso čistí, ve skutečnosti ale spustí něco úplně jiného. Když voda narazí na měkké maso a odrazí se ode dna dřezu, roztříští se na jemnou mlhu drobných kapiček. Odborníci pro tenhle jev používají výraz aerosol. Každá taková kapka může nést bakterie z povrchu masa a rozletět se do okolí.
Podle expertů na hygienu potravin doletí potřísnění klidně kolem metru daleko. Neviditelné kapky se tak usadí po celém okolí dřezu, na pracovní desce, na odloženém náčiní, na čepeli nože i na kůži rukou. Nejzrádnější je situace, kdy sprška dosedne na jídlo, které už žádným ohněm neprojde. Rozkrojené ovoce, sýr nebo namazaný chleba chystaný ke svačině pak spolknete i se zárodky, o kterých nemáte tušení.
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Základní omyl celého zvyku je představa, že voda zárodky z masa odplaví. To se ale neděje. Salmonela ani kampylobakter, dvě nejčastější bakterie v drůbežím mase, se pod kohoutkem nesmyjí a jen dostanou možnost pohybu, díky které se rozjedou po kuchyni. Tomuhle přenosu se říká křížová kontaminace a stojí za pořádnou částí otrav z jídla.
Nefungují ani babské triky s citronovou šťávou, octem nebo slanou vodou. Kyselost, kterou snese holá ruka, je na spolehlivé zabití bakterií prostě moc slabá. Maso tak zůstane stejně rizikové jako předtím, jen s falešným pocitem, že je „umyté”.
Jistotu dá jedině pořádné teplo
Jediné, co bakterie na mase opravdu zničí, je dostatečná tepelná úprava. Kuře je bezpečné ve chvíli, kdy jeho vnitřek dosáhne teploty kolem 75 stupňů, tedy když je propečené až do jádra a uvnitř nezůstává nic syrového. Vaření, pečení nebo smažení odvede práci, kterou voda nikdy nezvládne.
Přečtěte si také: Zapomeňte na cukrárny i pekárny. Vánočku upečete ze 4 surovin za 50 Kč Bakterie z drůbeže spolehlivě zničí až dostatečná tepelná úprava, kdy vnitřek masa dosáhne kolem 75 stupňů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
„Teplo zabíjí asi 10 000krát víc než oplachování,” uvedl pro National Geographic docent Benjamin Chapman ze Státní univerzity v Severní Karolíně. Podle něj je lepší brát celý dřez, do kterého maso oplachujeme, jako stejně nebezpečný povrch jako vnějšek syrového kuřete.
Proč je drůbež riskantnější než ostatní maso
Drůbež si choroboplodné zárodky nese přímo v sobě a její vláčná, vlhká svalovina jim svědčí mnohem víc než pevnější vepřové nebo hovězí. Řada těchto mikrobů navíc vydrží i teploty, které panují v lednici. Varování před mytím ovšem platí i pro červené maso, protože rozstřik se u něj chová úplně stejně.
Zvyk oplachovat maso se přitom do kuchyní dostal v době, kdy si lidé drůbež sami zabíjeli a museli z ní opravdu smývat zbytky po porážce. Dnes přichází maso z obchodu už zpracované a tenhle krok ztratil smysl. Přesto se dědí dál z generace na generaci.
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Bezpečná kuchyně stojí na pár jednoduchých návycích, které s dřezem nemají nic společného:
Nůž a prkénko určené na syrové maso držte stranou od ostatního nádobí a nekrájejte na nich nic dalšího. Po každém doteku se syrovým masem si umyjte ruce a použité náčiní i desku spláchněte horkou vodou s prostředkem. Skladujte ho zavřené v nádobě tam, kde je v lednici nejchladněji, aby šťáva nestékala na sousední suroviny. Do nákupního košíku ho dávejte odděleně, ať šťáva nepotřísní zbytek nákupu. Když maso nakládáte do marinády, nechte ho odležet přiklopené v chladu a nenechávejte ho odkryté na lince.
Odměnou je chutné jídlo bez zbytečného rizika, ke kterému kohoutek vůbec nepotřebujete.
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Zdroje: https://www.nationalgeographic.cz/historie/myti-masa-spor-tradice-bezpecnost/, https://bezpecnostpotravin.cz/jak-bezpecne-zachazet-se-syrovym-kurecim-masem/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/proc-neomyvat-kureci-maso-bakterie-kuchyne, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/29118-umyvani-syroveho-masa-krizova-kontaminace, https://www.dotyk.cz/magazin/myti-syroveho-masa/, https://www.marianne.cz/marianne-bydleni/poradna/myjete-syrove-maso-pred-varenim