Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Elektrokola za sto tisíc zamkli před obchodem v Doubravce, do půl hodiny byla pryč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
O elektrokola za sto tisíc korun přišel manželský pár, který je uzamkl u obchodního centra v plzeňské Doubravce. Naštěstí jen na pár hodin, policistům se je podařilo vypátrat. Zloděj měl kola ukrytá v křoví několik kilometrů od místa, kde je ukradl. A to i s helmami a rukavicemi.
Elektrokola za sto tisíc zamkli před obchodem v Doubravce, do půl hodiny byla pryč

Elektrokola za sto tisíc zamkli před obchodem v Doubravce, do půl hodiny byla pryč

Zdroj: Policie ČR
Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Pohonné hmoty v Plzeňském kraji zdražily za týden o bezmála dvě koruny
Pohonné hmoty v Plzeňském kraji zdražily za týden o bezmála dvě koruny
Město prudce zlevnilo stání v parkovacím domě. Způsobilo to bouři na zastupitelstvu
Město prudce zlevnilo stání v parkovacím domě. Způsobilo to bouři na zastupitelstvu

Bouřlivá výměna názorů na téma nového parkovacího domu Atom proběhla na jednání plzeňského městského...

Pracoval pro ruskou státní propagandu, teď učí dějepis na plzeňské střední škole
Pracoval pro ruskou státní propagandu, teď učí dějepis na plzeňské střední škole

Šest let pracoval pro ruskou státní propagandu, teď učí v Plzni angličtinu a dějepis. Upozorňuje na to...

Plzní projde duhový průvod, policie vyhodnotila opatření jako vysoce rizikové
Plzní projde duhový průvod, policie vyhodnotila opatření jako vysoce rizikové

Duhovým pochodem hrdosti vyvrcholí letošní ročník festivalu Pilsen Pride. Průvodu se každoročně účastní...

Město připravuje Centrum veterinární medicíny s nepřetržitou pohotovostí
Město připravuje Centrum veterinární medicíny s nepřetržitou pohotovostí

Majitelé domácích mazlíčků se v Plzeňském kraji konečně dočkají veterinární pohotovosti. Na Nové Hospodě...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.