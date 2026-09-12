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Před 60 lety se narodila první vesmírná turistka a současně první muslim ve vesmíru

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Před dvaceti lety obletěla svět senzační zpráva: Anúše Ansariová, vzlétla k Mezinárodní vesmírné stanici ISS, aby se tak stala první vesmírnou turistkou na světě.…
ansari

ansari

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