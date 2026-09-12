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Zámek Linhartovy prošel další proměnou. Nově nabízí i virtuální realitu

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Dennívýzva
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Zámek Linhartovy ve Městě Albrechtice na Bruntálsku se po další etapě rekonstrukce znovu otevřel veřejnosti. Náklady na opravy přesáhly 20 milionů korun. Součástí poslední etapy je také nová informační recepce, připravované zázemí kavárny a moderní prvky, které mají zatraktivnit prohlídky především pro rodiny s dětmi.
Zámek Linhartovy prošel další proměnou. Nově nabízí i virtuální realitu

Zámek Linhartovy prošel další proměnou. Nově nabízí i virtuální realitu

Zdroj: Zámek Linhartovy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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