Zámek Linhartovy prošel další proměnou. Nově nabízí i virtuální realitu

„Opravovali jsme pět místností v prvním patře. Jednalo se o kompletní rekonstrukci. Místnosti jsme pak nechali vybavit audiovizuální technikou a virtuální realitou,“ uvedla kastelánka Andrea Rzymanková. Stavební práce zahrnovaly mimo jiné nové podhledy, elektroinstalace, úpravy povrchů a další technické zázemí potřebné pro moderní návštěvnický provoz.
Starostka Města Albrechtice Jana Murová (ANO) řekla, že náklady na čtvrtou etapu přesáhly 20 milionů korun. „Zámek jsme v roce 2001 získali za korunu. Od té doby se do něj investovalo 100 milionů,“ řekla. Dodala, že investice ve výši dalších 200 milionů památka ještě potřebuje.
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Výraznou novinkou je informační recepce, která má návštěvníkům poskytovat základní údaje o zámku a okolí. Navazovat na ni bude zámecká kavárna. Její interiér má připomínat historické prostředí objektu a rozšířit služby, které zámek návštěvníkům nabízí.
Nová etapa obnovy zároveň přináší výraznější využití moderních technologií. V prostorách zámku se počítá s interaktivními obrazovkami, audiovizuálními prvky, projekcemi, holografickou technikou a virtuální realitou. Technologie mají návštěvníkům nabídnout jiný způsob poznávání historie zámku a regionu. „Nechtěli jsme pouze opravit další místnosti. Cílem bylo také vytvořit zázemí, které zámku umožní nabídnout návštěvníkům více služeb a modernější způsob prezentace historie,“ doplnila kastelánka.
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Otevření nových prostor představuje další krok v dlouhodobé obnově památky, kterou vlastní Město Albrechtice. Rekonstrukce zámku se odehrává v několika etapách. Současná etapa navazuje na předchozí rozsáhlé stavební práce a zaměřuje se především na dokončení interiérů a vytvoření nového návštěvnického zázemí.
Součástí širšího projektu je také přeshraniční spolupráce s polskými partnery. Projekt Slezsko bez hranic IV – Po stopách bílé paní pracuje mimo jiné s novými formami prezentace kulturního dědictví a využitím digitálních technologií. Zámek Linhartovy se tak po znovuotevření snaží spojit historické prostředí renesanční památky s moderním návštěvnickým provozem. Nové prostory mají být využívány pro výstavy, prezentaci historie i další kulturní a společenské aktivity.