Lidé věřili, že přitahuje peníze do domu. Zapomenutá rostlina z babiččiny zahrady se vrací a roste úplně sama

Kdo někdy v září procházel kolem staré venkovské zahrady, nejspíš ji zahlédl: tuhé stonky ověšené plochými, průsvitnými kruhy, které se ve slunci třpytí jako drobné stříbrňáky. Měsíčnice roční (
Lunaria annua) patří k těm nenápadným dvouletkám, které hlavní představení nepředvádějí v květu, ale až po něm, když se z fialových hroznovitých květů promění v suché šešulky s hedvábnou blankou uvnitř. Právě ta blána dala rostlině desítky peněžních přezdívek po celé Evropě a vryla ji do paměti generací zahrádkářů. Dnes se měsíčnice vrací do záhonů díky módě naturalistických výsadeb, suché vazby a rostlin, které si porost udržují samy. Proč se měsíčnici říká „penízky“ a odkud sahá peněžní symbolika
Stačí na podzim opatrně stáhnout dvě vnější chlopně zralé šešulky. Pod nimi se odkryje tenká, stříbřitě průsvitná přepážka, téměř dokonale kulatá, široká asi tři centimetry. Připomíná stříbrnou minci tak věrně, že anglický botanik John Gerard už roku 1597 ve svém
Herbal zaznamenal lidová jména penny floure, money-floure a silver plate. Oxfordský botanický profil potvrzuje, že peněžní přezdívky provázejí měsíčnici nejpozději od 16. století. V angličtině se dodnes běžně označuje jako honesty, silver dollar nebo money plant; v dánštině a nizozemštině se kulaté plody přirovnávají přímo k Jidášovým stříbrňákům.
Odtud pramení i lidová představa, že měsíčnice přitahuje do domu hojnost. Folklorní záznam z roku 1880 od W. T. Thiselton-Dyera nicméně zachycuje trochu jinou pověru: kde tato „moonwort“ prospívá, tam jsou její pěstitelé mimořádně poctiví. Symbolika peněz a poctivosti se v průběhu staletí prolínala a vrstvila. Přesný český folklorní doklad k formulaci „přináší bohatství do domu“ se v otevřených zdrojích dohledat nepodařilo; bezpečnější je chápat ji jako obraznou asociaci odvozenou od vzhledu plodů.
Jak měsíčnice funguje v zahradě: dvouletý cyklus a samovýsev místo trvalého trsu
Měsíčnice roční je pravá dvouletka z čeledi brukvovitých, původem z jižní a střední Evropy. V prvním roce po výsevu vytvoří přízemní růžici srdčitých, pilovitých listů. Teprve druhý rok vyžene stonky do výšky 60 až 100 centimetrů, na jaře rozkvete fialovými, růžovými nebo bílými čtyřčetnými květy a v pozdním létě dozrají ploché šešulky. Po vysemenění rostlina končí.
Dojem „stálého návratu“ obstarává průběžný samovýsev. Pokud se část plodů nechá dozrát přímo na záhonu, semena spadnou k zemi a v dalších sezónách se objevují nové semenáčky bez jediného zásahu. Podle
Cambridge University Botanic Garden plody na rostlině přetrvávají často až do zimy, takže zahrada získává stříbřitý efekt po celé měsíce. Studie klíčivosti rodu Lunaria navíc ukázala, že semena si v prvních třech letech po sklizni uchovávají téměř stoprocentní klíčivost a i po osmi letech skladování přesahuje šedesát procent. Kdo si schová vlastní osivo, může s ním pracovat roky.
VIDEO Kde měsíčnici v Česku sehnat a jak ji vysít krok za krokem
Dostupnost v tuzemských e-shopech je dnes výborná. Orientační cenové pásmo pro sezónu 2026:
Semena: od 25 Kč. Sazenice: od 40 Kč za kus.
Pro začátečníka je nejspolehlivější přímý výsev na stanoviště od května do července. Semena stačí lehce zakrýt do hloubky tří milimetrů až jednoho centimetru, udržovat rovnoměrnou vlhkost a po vzejití protrhávat nebo přesazovat na rozestupy kolem 30 centimetrů. Měsíčnice snáší slunce i polostín, preferuje ale živnější půdu, která příliš nevysychá. Na čistě jižní, rozpálené hraně záhonu bude trpět; lepší volbu představuje východní strana nebo místo ve stínu vyšších trvalek.
Za zmínku stojí i výskyt mimo zahrady. AOPK ČR eviduje měsíčnici jako etablovaný neofyt, poprvé zaznamenaný na našem území roku 1819. Zplaňuje u opuštěných sídel, na zbořeništích i v nitrofilních křovinách, stabilněji v teplejších polohách kolem Prahy, Kralup, Litoměřic nebo Mikulova.
Sklizeň stříbrných šešulek: kdy řezat a jak uchovat blanky celé
Správné načasování sklizně rozhoduje o tom, jestli vnitřní membrány zůstanou neporušené. Ideální okamžik nastává, když plody přecházejí ze zelené do hnědé, jsou už papírovité, ale ještě se hromadně nerozpadají. Stonky se řezají celé, zbavují listů a svazují do menších svazků. Sušení probíhá dva až tři týdny zavěšené hlavou dolů v suchém, větraném prostoru.
Teprve po úplném proschnutí přijde nejjemnější krok: opatrné stažení dvou vnějších chlopní. Pod nimi se odkryje stříbřitá blána o průměru zhruba 35 až 50 milimetrů. V suché vazbě a aranžmá vydrží takto připravené stonky řadu měsíců, aniž by ztratily lesk. Právě proto měsíčnice tak dobře zapadá do současného trendu suchých kytic; oproti statici nebo slaměnkám nenabízí výraznou barvu, její síla tkví v průsvitnosti, odrazu světla a architektonické struktuře stonku.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Tereza Říha