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Lidé věřili, že přitahuje peníze do domu. Zapomenutá rostlina z babiččiny zahrady se vrací a roste úplně sama

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Balíček semen za 25 korun, jedna sezóna trpělivosti, a na zahradě se usadí rostlina, která každý podzim obsype záhon stříbřitými mincemi.
Lidé věřili, že přitahuje peníze do domu. Zapomenutá rostlina z babiččiny zahrady se vrací a roste úplně sama

Lidé věřili, že přitahuje peníze do domu. Zapomenutá rostlina z babiččiny zahrady se vrací a roste úplně sama

Zdroj: Foto: Christian Fischer / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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