Dnes ve 20:00 se vrátí zlatá éra filmu: Nova Cinema vytáhne kultovní akční nářez z 90. let

Tento kultovní akční snímek, který o víkendu ovládne televizní obrazovky, dodnes fascinuje diváky svým vizionářským humorem a nekompromisními souboji.
Sobotní večer je stvořený k tomu, abyste se pohodlně usadili na gauči a nechali se unést pořádnou akcí. Žádné povinnosti, žádný stres – jen vy, velká miska popcornu a film, který vás nenechá ani na vteřinu vydechnout. Dnes vás čeká sci-fi pecka s rozpočtem přes tři miliardy korun, v níž se střetává brutální násilí s absurdní utopií, hvězdný herec musel překonávat vlastní psychické démony a vznikl popkulturní mýtus, o kterém se dodnes vedou vášnivé debaty.
Představte si svět, kde je zakázáno klít, jíst sůl a dotýkat se druhých lidí, kde policie nikdy neviděla skutečné násilí a kde je vše sterilní, bezpečné a nesnesitelně nudné.
A teď do tohoto křehkého ráje vypusťte psychopatického vraha z divokých devadesátek. Výsledek? Totální chaos.
Když budoucnost povolá legendu z minulosti
Demolition Man z roku 1993 vás vezme do roku 2032, kde lidstvo dosáhlo dokonalého míru. Jenže když se ze zmraženého spánku probudí nebezpečný Simon Phoenix, ukáže se, že tahle idylka stojí na hliněných nohách. Moderní strážci zákona totiž vůbec netuší, jak čelit skutečné hrozbě.
Jediným řešením je probudit muže ze stejné éry, drsného policistu Johna Spartana, který byl před lety odsouzen k hlubokému kryogennímu spánku. V hlavních rolích excelují Sylvester Stallone jako nezastavitelný hrdina a Wesley Snipes jako šílený záporák. Režisér Marco Brambilla vytvořil dílo, které dodnes neztratilo nic ze svého kouzla.
Původní rozpočet byl plánován na 45 milionů dolarů. Kvůli náročným praktickým efektům, stavbě miniatur a pyrotechnice se však vyšplhal na 77 milionů. V přepočtu na hodnotu peněz v roce 2026 by to činilo přibližně 165 milionů dolarů – tedy zhruba 3,8 miliardy korun. Film celosvětově vydělal 159 milionů dolarů, ale skutečným kultem se stal až na domácím videu a televizních obrazovkách.
Stalloneho noční můra a Snipesovy příliš rychlé pěsti
Natáčení provázely obrovské komplikace. Stallone trpěl silnou klaustrofobií. Scény v kryogenní komoře, kde musel být zcela znehybněn, pro něj znamenaly extrémní psychické utrpení. Každý záběr vyžadoval obrovské sebezapření.
Role policistky Leniny Huxleyové měla původně vypadat úplně jinak. Původně byla obsazena Lori Petty, která však po pouhých třech dnech natáčení kvůli tvůrčím neshodám se Stallonem opustila projekt. Roli bleskově převzala tehdy devětadvacetiletá Sandra Bullock, která se Stallonem okamžitě navázala skvělý téměř sourozenecký vztah.
Wesley Snipes, držitel černého pásu v karate a hapkidu, prováděl své bojové scény s takovou rychlostí, že kamera zachycovala pouze rozmazané šmouhy. Režisér ho musel opakovaně žádat, aby své údery a kopy záměrně zpomalil, aby byly pro diváky na plátně vůbec viditelné.
Pravda o třech mušličkách, která vás zklame
Jedním z největších popkulturních tajemství filmu je způsob, jakým lidé v budoucnosti nahradili toaletní papír. Legendární tři mušličky vrtají hlavou fanouškům už desítky let. Na internetu kolují teorie o přesném vědeckém či technologickém principu jejich fungování.
Skutečnost je však mnohem prostší. Scenárista Daniel Waters přiznal, že šlo o čistě náhodný vtip. Když psal scénář a potřeboval vymyslet absurdní futuristický prvek do koupelny, zavolal svému kamarádovi, který zrovna seděl na toaletě a měl v koupelně jako dekoraci tři mořské mušle. Žádný oficiální technický návod nikdy neexistoval.
Film si dodnes drží vysoké hodnocení – na ČSFD má 78 % a na IMDb 6,7/10. Diváci oceňují především chemii mezi Stallonem a Snipesem, vtipné narážky na akční klišé a vizionářský pohled na budoucnost.
Diváci film milují i po třiceti letech
Filmoví publicisté dodnes potvrzují, že snímek zapadá přesně do období, kdy byl Stallone jen zkušený, nikoliv starý, a přichází s úplně novým konceptem akčního filmu, který si dělá z vlastního žánru nepokrytou legraci. Všechny ty verbální odkazy na Ramba, na zastaralou technologii dvacátého století a samotná instalace hromburáce Stalloneho do utopistického světa plného kytiček, virtuální reality a otravné slušnosti fungují skvěle.
Připravte si popcorn, vypněte telefon a nechte se unést touto kultovní jízdou. Sledujte Demolition Man v sobotu 12. září ve 20:00 na stanici Nova Cinema. Pokud sobotní vysílání nestihnete, můžete využít zpětnou reprízu v neděli 13. září v 11:00 na stejném kanále.
Jaký je váš nejoblíbenější moment z tohoto filmu? Bavily vás víc Snipesovy šílené hlášky, nebo Stalloneho zmatení z budoucnosti?
Zdroje článku: theactionelite.com, imdb.com, bulletproofaction.com, csfd.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá