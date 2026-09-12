Ani ocet, ani soda. Zežloutlé záclony zbělají, když do vody přidáte 1 věc za pár korun

Záclony u okna pomalu ztrácejí bílou barvu a začnou tahat do žluta nebo do šeda. Většinu lidí napadne sáhnout po bělidle nebo po některé z rad, co kolují po internetu. Jenže spousta těch osvědčených triků zažloutlou látku nevybělí a chlor ji navíc poškodí. Přitom stačí jeden levný pomocník, který bílou barvu opravdu vrátí.
Ocet ani soda záclony nevybělí
Ocet ani jedlá soda samy o sobě nebělí, přestože se objevují skoro v každém návodu. Ocet spíš změkčuje vodu a pohlcuje pachy, k vybělení vlákna mu ale chybí jakýkoli oxidační účinek. Jedlá i prací soda umí změkčit vodu, poradí si s mastnotou a zažene zápach, k rozjasnění zažloutlé látky to ale nestačí.
Podobně je na tom sůl. Barevnému prádlu sice pomáhá udržet pigment, zežloutlou bílou tkaninu ale nijak nerozjasní. Nefunguje ani rozpuštěný aspirin, jedna z nejrozšířenějších rad z internetu. Žádná studie jeho bělicí účinek neprokázala a když látka po takové koupeli působí světleji, zaslouží se o to spíš horká voda z odmáčení.
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Tím pomocníkem za pár korun je peroxid vodíku. Koupíte ho v každé lékárně jako tříprocentní roztok a jde o skutečné oxidační bělidlo, které si s nažloutlým nádechem poradí. Při rozpuštění ve vodě uvolňuje aktivní kyslík a ten rozkládá pigmenty i skvrny, kvůli kterým látka zežloutla.
Na běžné praní stačí přilít zhruba 100 mililitrů tříprocentního peroxidu do přihrádky k pracímu prášku. Silnějším technickým roztokům se vyhněte, koncentrovaný peroxid umí jemnou tkaninu poškodit tak, že už ji nezachráníte. Hodně zažloutlé záclony nechte nejdřív odmočit a teprve potom je vyperte.
Chlor problém jenom prohloubí
Bílou u záclon z velké části obstarává optické bělivo nanesené na povrchu tkaniny. To pohlcuje ultrafialové světlo a vrací ho jako viditelný jas, takže látka působí zářivěji. Chlorové bělidlo tuhle složku chemicky rozloží, a jakmile o ni záclona přijde, začne se navenek tvářit zažloutle. Polyesterové vlákno přitom zůstává netknuté, mění se jen to, jak odráží světlo.
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Právě proto se chloru zbavil i textilní průmysl a u bělení látek přešel na peroxid už v první polovině dvacátého století. Ten po reakci zanechá jen vodu a kyslík, na strukturu vlákna si tedy nesáhne. Do pračky se záclonami tak chlorové bělidlo nepatří vůbec.
Kyselina citronová a soda odvedou přípravnou práci
Hlavní práci odvede peroxid, sám ale zabere líp, když mu ostatní přísady připraví půdu. O tvrdou vodu se postará kyselina citronová. Naváže vápník a rozpustí vodní kámen usazený ve vláknech, takže se do nich prací prostředek dostane snáz. Na litr vody v lázni počítejte se dvěma lžičkami.
Soda zase rozpustí mastnotu a zvedne zásaditost vody, čímž pracímu prostředku pomůže rozvinout plný účinek. Ve spojení s peroxidem pak celé bělení funguje znatelně líp.
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Na žloutnutí se podílí víc věcí naráz: mastnota ze vzduchu, prach s pylem i vápník z tvrdé vody, a v bytech kuřáků navíc nikotin. Výrobci proto doporučují pustit záclony do pračky jednou nebo dvakrát za rok. U kuchyňského okna a v domácnostech kuřáků sáhněte po té vyšší frekvenci, špína se tam usazuje rychleji.
Záclony stačí prát jednou až dvakrát za rok na jemný program, aby se v nich neusazovala špína a nežloutly. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Při samotném praní se držte několika zásad:
volte jemný program a 30 stupňů, u výrazného zašednutí až 40 stupňů, kdykoliv to štítek na záclonách připouští; jemný voál, tyl a krajku chraňte v pracím sáčku, aby se v bubnu nepotrhaly; ždímejte jen na nízké otáčky kolem tří set až čtyř set a sušičce se vyhněte úplně; ještě vlhké je pověste zpátky, vlastní tíha je stáhne do roviny a žehličku většinou vůbec nevytáhnete; aviváž raději vynechte, na vláknech totiž nechává film, na který se prach chytá o to rychleji. Na jednu věc si při bělení dejte pozor
Chlorové bělidlo se nikdy nesmí spojit s octem ani s žádnou jinou kyselinou. Ze směsi se uvolní toxický chlor v plynné podobě, který pálí v očích i v dýchacích cestách a při vyšší koncentraci dokáže zdraví vážně ohrozit. Pokud doma chlorové bělidlo máte, používejte ho jen samostatně a na záclony ho radši nepoužívejte vůbec. O návrat bílé se spolehlivě postará samotný peroxid vodíku. Soda a kyselina citronová mu k tomu jen připraví měkčí vodu a uvolní z tkaniny nečistoty.
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Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/12994-jak-vybelit-zazloutle-a-zasedle-zaclony, https://www.denik.cz/dum-a-byt/jak-prat-zaclony-21251210.html, https://www.nanolab.cz/blog/jak-spravne-prat-bile-pradlo–aby-zustalo-opravdu-bile/, https://www.receptyprimanapadu.cz/poradna/online-poradna/michate-cistici-prostredky-riskujete-otravu-ktere-latky-nikdy-nemichat/, https://zpravy.tiscali.cz/zazloutle-zaclony-belite-chlorem-a-ony-zezloutnou-jeste-vic-textilky-ho-nahradily-uz-pred-sto-lety-729344