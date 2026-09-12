Mystik v roce 1938 předpověděl cestu k Atlantidě u Baham. O 30 let později ji potápěči opravdu našli

Příběh Bimini Road patří k nejodolnějším záhadám moderní ezoteriky a zároveň k nejlépe geologicky prozkoumaným podvodním lokalitám v Karibiku. Síla legendy nespočívá v jediném proroctví, jak se často traduje, ale v pozoruhodném průniku dvou samostatných cayceovských textů: jeden přivázal Atlantidu ke konkrétnímu místu, druhý k přesnému dvouletému oknu. Když se obojí v roce 1968 zdánlivě naplnilo, zrodil se mýtus, který přežívá dodnes. Abychom pochopili, proč tak houževnatě odolává vědeckému vyvrácení, musíme rozplést obě nitky zvlášť.
Dvě proroctví, jedno místo: co Cayce skutečně řekl o Bimini
Edgar Cayce, přezdívaný „spící prorok“, diktoval své vize v transu a jeho spolupracovníci je stenograficky zaznamenávali jako takzvaná „čtení“. V archivech
Edgar Cayce Foundation se dochovaly tisíce takových záznamů. Pro legendu o Bimini Road jsou klíčové dva.
První pilíř tvoří lokalizační motiv: v jednom z dohledatelných čtení Cayce zmiňuje, že „část chrámů“ může být odkryta „u toho, co je známo jako Bimini“. Druhý pilíř přidává časovou osu, čtení číslo 958-3 z 28. června 1940 o zaniklé říši Poseidii říká:
„Očekávejte to v šedesátém osmém a šedesátém devátém.“ Geografická kotva a kalendářní okno vznikly odděleně, v různých sezeních a s odstupem let. Teprve po objevu podvodní formace v září 1968 se obě formulace začaly číst jako jeden souvislý zásah do černého. Tato zpětná montáž je pro trvanlivost mýtu zásadní: čtenář, který slyší „Cayce předpověděl Bimini Road“, dostává hotový příběh složený z mozaiky, kterou původně nikdo takto neskládal. Kamenné dláždění, nebo popraskaný útes? Geologická detektivka pod hladinou
V hloubce kolem pěti metrů u severního pobřeží Bimini leží pole tabulárních vápencových bloků táhnoucí se do délky stovek metrů. Při dobré viditelnosti a pohledu z výšky připomíná formace pravoúhlé zdivo nebo rozpadlou hráz. Právě tento vizuál, rovné hrany, zdánlivě pravidelné spáry, živí dojem lidského díla.
Geolog Eugene Shinn z americké geologické služby USGS se na lokalitu vypravil s vrtnou soupravou a výsledky publikoval společně s Marshallem McKusickem v prestižním časopise
Nature roku 1980. Jádrové vrty odhalily detail, který celou debatu posunul: vnitřní vrstvy kamene se ve všech blocích sklánějí konzistentně směrem k hlubší vodě. Kdyby šlo o uměle skládané kvádry, stratifikace by se lámala nahodile, každý přemístěný blok by měl jiný sklon. Místo toho vrty ukázaly obraz typický pro takzvaný beachrock, přírodní proces, při němž aragonitový cement slepí skořápkový písek pod tropickou pláží do souvislé desky. Eroze ji časem odkryje, deska popraská podél přirozených spár podobně jako starý betonový chodník a moře hrany zaoblí.
Shinn ve svém
podrobném popisu terénní práce zdůrazňuje ještě jeden fakt: na celé lokalitě se nenašel jediný artefakt, vyjetá kolej ani jiná přímá stopa po stavitelích. Cayceovská tradice přitom mluvila o chrámech, a chrámy zanechávají stopy.
VIDEO Proč legenda přežívá i bez archeologického důkazu
Odpověď tkví v kombinaci tří prvků, které se jen zřídka sejdou pohromadě. Za prvé, mimořádně zapamatovatelná časová shoda: od Cayceho čtení z roku 1940 k obvykle uváděnému datu nálezu uplynulo přesně dvacet osm let a objev spadl do předpovězeného dvouletého okna. Za druhé, přesvědčivý vizuál, fotografie kamenného pole pod tyrkysovou vodou vypadají jako snímek potopené civilizace, i když geologie říká opak. Za třetí, samotná cayceovská komunita vytvořila interpretační rámec dřív, než se formace vynořila do povědomí veřejnosti. Shinn výslovně píše, že právě znalost Cayceho vedla první interprety k tomu, aby řady kamenů s Atlantidou propojili.
Bimini přitom vyčnívá z Cayceho jinak velmi smíšeného prorockého portfolia. Podle přehledu
Psi Encyclopedia se řada jeho konkrétních vizí nenaplnila vůbec: Kalifornie se nezřítila do oceánu, New York nebyl zničen a Čína se do roku 1968 nekristianizovala. Biminiovská shoda proto září o to jasněji, funguje jako kotvící příklad, na který se zastánci odvolávají, zatímco desítky chybných předpovědí zůstávají v pozadí.
V hlavním proudu klasických studií se navíc samotná Atlantida čte primárně jako platónský mýtus.
Stanfordská encyklopedie filozofie rámuje vyprávění o válce dávných Athéňanů s Atlantidou jako filozofickou kompozici, jejímž smyslem bylo vyzdvihnout ideální obec, nikoli zaznamenat historickou událost. Bimini Road tak stojí na křižovatce dvou tradic: antického mýtu přefiltrovaného americkým mystikem a přírodního útvaru, který vizuálně potvrzuje to, co geologie vyvrací. Pod hladinu za záhadou: jak se na Bimini Road dostat
Dnes je kamenné pole oficiální součástí turistické nabídky Baham.
Bahamas.com ho uvádí jako potápěčský spot přístupný výhradně lodí z North Bimini, kde městečko Alice Town slouží jako logistická základna. Místní operátoři nabízejí výjezdy k formaci celoročně; hloubka kolem pěti metrů ji zpřístupňuje i méně zkušeným potápěčům.
Kdo hledá podobný zážitek blíž Česku, může zamířit do chorvatského Národního parku Brijuni. Tamní vzdělávací podvodní trasa ve Verige měří zhruba půl kilometru, zvládne ji i šnorchlař a sezona běží od poloviny dubna do poloviny října. Chybí jí sice atlantská aura, ale nabízí jasně spravovaný archeologický rámec a cestu autem místo transatlantického letu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková