Vyrobili jich 135 000 a armáda se jich dodnes nezbavila. Vejtřaska stále přežívá díky konstrukci, kterou prostě nelze jednoduše nahradit

V září 1951 schválilo československé ministerstvo obrany projekt terénního nákladního automobilu 6×6, který měl vycházet z amerického Studebakeru a sovětského ZIS. O pět měsíců později, 18. února 1952, vyjel z brány pražské továrny první prototyp. Dostal označení V3S a přezdívku „vejtřaska“ podle třícestného sklápění korby. Konstruktéři tehdy nemohli tušit, že jejich stroj přečká studenou válku, rozpad federace, vstup do NATO i afghánské mise. A že ho česká armáda bude opravovat ještě v době, kdy po silnicích jezdí elektromobily.
75 druhů nástaveb na jednom podvozku: klíč k armádní nenahraditelnosti
Ministerstvo obrany v odpovědi na žádost podle zákona 106 z roku 2018 uvedlo, že na podvozku Pragy V3S provozuje přibližně
75 druhů nástaveb. Dílenské vozy, spojovací kabiny, automobilní opravny, polní kuchyně, skříňové nástavby pro velení, svářečské a kovářské dílny, cisternové verze. Každá z těchto modifikací představovala kompletní mobilní pracoviště s vlastní technologií, nářadím, kabeláží a výcvikovými postupy.
Právě tahle šíře vysvětluje, proč prostou výměnu podvozku za modernější typ armáda odkládala tak dlouho. Vyměnit valník zvládne logistik jedním rozkazem. Nahradit současně rám, nástavbu, její technologii i celé pracoviště vyžaduje novou zakázku, nový výcvik a nové technické normy pro každý jednotlivý druh. Podle
oficiálního textu Pozemních sil z srpna 2026 právě u specializovaných prostředků dosud neexistovala odpovídající moderní náhrada. 400 milimetrů nad zemí: proč terén patřil vejtřasce
Parametry podvozku V3S dodnes vypadají přesvědčivě. Světlá výška 400 mm, tři hnací nápravy s redukcemi v nábojích kol, nájezdový úhel vpředu 72 stupňů, brodivost 800 mm. Pohotovostní hmotnost pouhých 5 550 kg a užitečná nosnost 3 510 kg v terénu. Vzduchem chlazený šestiválec Tatra nepotřeboval chladič, což snižovalo riziko poškození při průjezdu křovím i vodou.
Právě nízká hmotnost dávala vejtřasce v měkkém a úzkém terénu výhodu „lehké nohy“; tam, kde těžší nástupci zabořili, lehčí Praga prošla. Sklopná kabina umožňovala přístup k motoru přímo v poli, bez dílenského zázemí. Mechanika bez složité elektroniky tolerovala opravy improvizovaným nářadím. Tahle kombinace průchodnosti, hmotnosti a servisní nenáročnosti vytvořila platformu, kterou se vyplatilo držet ve službě desítky let, i za cenu rostoucích nákladů na údržbu.
VIDEO Tatra 810 převzala volant, speciály ale zůstaly na Praze
Běžnou roli středního terénního náklaďáku v Armádě ČR už dávno zastává
Tatra 810. Armáda ji přebírala od roku 2008 a dnes disponuje přibližně 600 kusy. V přímém srovnání vychází modernější stroj lépe téměř ve všech provozních parametrech:
Parametr Praga V3S Tatra 810 Maximální rychlost 60 km/h 106 km/h Dojezd 600 km 800 km Spotřeba 32 l/100 km 28,5 l/100 km
Jenže Tatra 810 nahradila vejtřasku jako přepravní prostředek. Desítky specializovaných verzí (dílenských, spojovacích, velitelských) přežívaly na starém podvozku výrazně déle. K 1. lednu 2018 ministerstvo evidovalo 671 kusů V3S v aktivním provozu. Přesné číslo pro rok 2026 veřejně dostupné není, ale web 71. mechanizovaného praporu dokládá, že útvar stále používá konkrétní verze PV3S M2 a dílenské modifikace. Některá z těchto vozidel sloužila i v zahraničních misích; pojízdná automobilní dílna na podvozku V3S doprovázela české jednotky v Afghánistánu.
Modernizační dluh za miliardy a konec éry improvizace
Ministerstvo obrany v červenci 2024 uzavřelo rámcovou dohodu s Vojenským technickým ústavem v hodnotě přesahující 10 miliard korun na moderní mobilní dílenskou techniku, výslovně jako náhradu za zastaralé prostředky na bázi V3S. Důvodem byly rostoucí ceny oprav a nedostupnost náhradních dílů. Registr smluv na Hlídači státu ukazuje, že jednotlivé opravy vejtřasek v letech 2025–2026 stály od 139 tisíc do 2,42 milionu korun.
Samo ministerstvo v roce 2025 přiznalo, že některá vozidla (například polní kuchyně) stále stojí na nepodporovaném podvozku Praga V3S, pro jehož provoz chybí náhradní díly. Dlouhověkost vejtřasky tak odráží i druhou stranu mince: desetiletí podfinancovaných investic do logistického zázemí armády.
Závodní dráha i bazar: vejtřaska žije i mimo kasárna
Praga V3S mezitím získala druhý život mimo armádní službu. V seriálu Truck Trial CZ obsadily posádky s vejtřaskami v roce 2026 první i druhé místo ve třídě S3 v Kunštátu; v sezoně 2025 dominovaly třídě S3/1. Vojenské technické muzeum v Lešanech pravidelně zařazuje V3S do dynamických ukázek. A na českých bazarech se funkční kusy prodávají orientačně za 100 až 200 tisíc korun, od pojízdných projektů po zachovalé valníky s plachtou a navijákem.
Za necelých čtyřicet let sériové produkce sjelo z linek v Praze, Letňanech i Bratislavě podle slovenského Vojenského historického ústavu 129 352 kusů. Jiné prameny pracují s číslem kolem 130 tisíc; přesný součet se v literatuře liší. Co se neliší, je výsledek: žádný jiný československý vojenský automobil nedosáhl tak masového rozšíření ani tak dlouhé aktivní služby.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková