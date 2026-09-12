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Vyrobili jich 135 000 a armáda se jich dodnes nezbavila. Vejtřaska stále přežívá díky konstrukci, kterou prostě nelze jednoduše nahradit

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Armáda České republiky v roce 2026 stále provozuje část vozového parku Praga V3S, sedm dekád po zahájení sériové výroby.
Vyrobili jich 135 000 a armáda se jich dodnes nezbavila. Vejtřaska stále přežívá díky konstrukci, kterou prostě nelze jednoduše nahradit

Vyrobili jich 135 000 a armáda se jich dodnes nezbavila. Vejtřaska stále přežívá díky konstrukci, kterou prostě nelze jednoduše nahradit

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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