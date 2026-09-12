Tenhle spotřebič spolkne až 30 % účtu za elektřinu. Nový typ ohřevu srazí spotřebu až o 70 %

Většina lidí hledá úspory u pračky, myčky nebo světel a přitom přehlíží nenápadnou nádobu s teplou vodou, která tiše pracuje celý rok. Právě ohřev vody přitom patří k nejtěžším položkám v účtu za elektřinu. Existuje ale způsob, jak jeho spotřebu výrazně stlačit, aniž byste doma cokoliv omezovali.
Který spotřebič ukrajuje třetinu účtu za elektřinu
Většinu domácností odpověď zaskočí: hlavním viníkem bývá obyčejný elektrický bojler. U domácností, které vodu ohřívají elektřinou, spolkne samotný ohřev teplé vody až kolem třiceti procent celé roční spotřeby elektřiny.
Může za to způsob, jakým bojler pracuje. Uvnitř je izolovaná nádrž a v ní elektrická spirála schovaná celá pod hladinou. Jakmile voda dosáhne nastavené teploty, topení se přeruší a naskočí znovu až ve chvíli, kdy voda vychladne. A protože horká voda chladne pořád, spíná se dokola celý rok. Bojler tak polyká elektřinu nejen tehdy, když teplou vodu skutečně potřebujete, ale i mezitím, jen aby ji udržel horkou. Právě proto patří k největším žroutům energie v celé domácnosti.
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Modernější řešení se jmenuje bojler s tepelným čerpadlem, občas ho najdete pod zkratkou ZTČ. Navenek vypadá podobně jako klasický zásobník, teplo ale nevyrábí topnou spirálou. Bere si ho ze vzduchu v místnosti.
Uvnitř pracuje malé tepelné čerpadlo typu vzduch-voda. Cyklus probíhá zhruba takto:
Ventilátor přižene okolní vzduch, chladivo z něj odsaje teplo a přejde do plynné podoby. Kompresor tento plyn stlačí, jeho teplota přitom vyskočí vysoko nahoru, a nahromaděné horko se předá vodě v nádrži. Chladivo mezitím zchladne, zkapalní a celý koloběh běží znovu od začátku. Přečtěte si také: Tuhle velkou chybu dělají Češi při nabíjení telefonů. Stojí je to i 150 Kč navíc a většina to přehlíží
Díky tomu vyrobí z každé kilowatthodiny elektřiny několikanásobek tepla. Na stejné množství teplé vody proto spotřebuje výrazně méně energie a provozní náklady klesnou zhruba o 50 až 70 procent.
Kolik reálně ušetříte a za jak dlouho se to vrátí
Tady je namístě upřímnost. Konkrétní úspora závisí na tom, kolik teplé vody rodina protočí a za kolik nakupuje elektřinu, takže se dům od domu liší. U domácnosti s běžnou nebo vyšší spotřebou ale náklady na ohřev vody výrazně klesnou a rozdíl proti klasickému bojleru se na ročním vyúčtování projeví hodně citelně.
Háček je v pořizovací ceně, protože bojler s tepelným čerpadlem je proti obyčejnému elektrickému několikanásobně dražší. I tak se u domácnosti s běžnou nebo vyšší spotřebou investice vrátí zhruba za tři roky. Kdo navíc dosáhne na některou ze státních dotací z programu Nová zelená úsporám, srazí návratnost ještě níž. Podmínky se ale průběžně mění a část podpory dnes míří jen na vybrané skupiny domácností, takže se vyplatí ověřit si aktuální nabídku.
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Rozhoduje objem spotřebované teplé vody. Čím víc jí domácnost denně protočí, tím rychleji se vyšší pořizovací cena vrátí, takže nejvíc na přechodu získají početnější rodiny s nadprůměrným odběrem.
O návratnosti dražšího ohřevu s tepelným čerpadlem rozhoduje hlavně to, kolik teplé vody domácnost denně spotřebuje. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
U malé domácnosti se rovnice obrací. Dvoučlenná rodina spotřebuje vody málo, takže se dražší přístroj nemusí stihnout zaplatit dřív, než po letech provozu doslouží. V takovém případě dává větší smysl zůstat u levnějšího klasického bojleru.
Do rozhodování mluví i dispozice domácnosti. Čerpadlo odebírá teplo okolnímu vzduchu, a tak se mu daří tam, kde bývá stabilně tepleji a kde vzduch může volně proudit, typicky ve vytápěné technické místnosti. Počítat je potřeba i s tím, kudy bude vzduch přicházet a odcházet a kam odteče zkondenzovaná voda. Ve stísněné garáži nebo promrzlém sklepě montáž zkomplikuje nedostatek místa i nižší teplota, která přístroji ubírá výkon. A kdo má na střeše fotovoltaiku, ohřívá vodu z vlastní elektřiny prakticky bez nákladů.
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Zdroje: https://www.drevostavitel.cz/clanek/na-ohrevu-uzitkove-vody-v-rodinnem-dome-jde-usetrit-i-20-000-kc-rocne, https://www.spp.cz/magazin/bojler-a-spotreba-elektriny-jak-nastavenim-teploty-vody-snizit-ucty, https://www.vyberbojler.cz/clanek/bojler-s-tepelnym-cerpadlem-co-to-je-a-jak-funguje, https://www.porovnej24.cz/clanky/spotreba-bojleru-za-rok-na-kolik-vyjde-ohrev-vody-a-topeni/, https://www.tzb-info.cz/30019-nova-zelena-usporam-light-2026-kdo-ma-narok-a-kolik-lze-ziskat-na-tepelne-cerpadlo, https://www.eon.cz/radce/blog/jak-rychle-vrati-svoji-cenu-bojler-s-tepelnym-cerpadlem/
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