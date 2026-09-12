Olej za 30 Kč v záchodové míse zastaví zápach z odtoku na celé dny. Většina Čechů ho přitom má v kuchyni a netuší, co umí

Představte si situaci: vracíte se po čtrnácti dnech z dovolené, otevřete dveře bytu a z koupelny nebo z toalety vás praští vlna odéru, který připomíná spíš kanalizační šachtu než domov. Viník bývá překvapivě prostý: voda v hydrouzávěru se za tu dobu odpařila a kanalizační plyny získaly volnou cestu do místnosti.
Proč hydrouzávěr vysychá a jak olejový film brání zápachu
Každý odtok v domácnosti (toaleta, dřez, sprchový kout, podlahová vpusť) obsahuje tvarovaný sifon plněný vodou. Tato vodní zátka funguje jako bariéra proti průniku plynů z kanalizace. Jenže voda se z volné hladiny neustále odpařuje. Podle
výukových materiálů ČVUT činí úbytek přibližně 1 milimetr denně při pokojové teplotě kolem 20 °C; pro inženýrské výpočty fakulta pracuje s konzervativnější hodnotou 0,5 milimetru za den. U standardní 50milimetrové uzávěrky to znamená, že kompletní vyschnutí hrozí v řádu týdnů, ale nepříjemný pach se může ohlásit podstatně dříve, zejména když v potrubí panuje podtlak.
Rostlinný olej má nižší hustotu než voda, takže na její hladině spolehlivě plave. Vrstvička o tloušťce zlomku milimetru uzavře kontakt vodní zátky se vzduchem a odpařování prakticky zastaví. Princip je čistě mechanický, žádná chemická reakce neprobíhá. Dokud vodní uzávěra zůstane zachovaná, kanalizační plyny nemají kudy proniknout.
Jak olej správně aplikovat: WC, dřez i podlahová vpusť krok za krokem
Postup je triviální, ale pár detailů rozhoduje o úspěchu.
Toaleta: Spláchněte, aby se hladina v míse vrátila na normální úroveň. Pak přímo do stojící vody v míse nalijte lžíci až dvě slunečnicového oleje. Cílem je souvislý film na povrchu, ne „promazání potrubí“. Do splachovací nádržky olej nepatří. Dřez a umyvadlo: Pusťte na chvíli vodu, aby se sifon naplnil. Poté do odtokového otvoru kápněte malé množství oleje, stačí čajová lžička. Podlahová vpusť: Nalijte do vpusti asi půl litru vody a následně přidejte trochu oleje. Právě podlahové vpusti představují podle EPA nejrizikovější místo, protože je nikdo běžně nepoužívá a vodní uzávěra v nich vysychá nejrychleji.
Profesní organizace
ASPE ve svém doporučení pro odstavené budovy výslovně zmiňuje malé množství rostlinného oleje jako legitimní ochranu proti odpařování. Současně ale upozorňuje, že v nevytápěných objektech je třeba řešit i mráz; tam se hodí spíše roztok propylenglykolu, který nezamrzá. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kde trik zabírá nejlépe, a kde narazí na své hranice
Olejová bariéra exceluje v jedné konkrétní situaci: chrání vodní uzávěru před vysycháním během delší odstávky. Typické scénáře zahrnují:
Chalupu nebo chatu, kam se vracíte jednou za měsíc. Hostovskou koupelnu, kterou využijete dvakrát ročně. Sklepní vpusť v paneláku, na kterou si nikdo nevzpomene. Byt před odjezdem na dovolenou.
Pokud ovšem zápach přetrvává i po doplnění vody do sifonu, příčina leží jinde. Nánosy tuku a zbytků jídla v potrubí, vlasová zátka, prasklina v odpadním potrubí, podtlak způsobený chybějícím odvětráním: to vše dokáže generovat pach, který žádný olejový film neodstraní. V takových případech je na místě mechanické nebo chemické čištění, případně zásah instalatéra.
Kolik oleje stačí a co hrozí, když ho nalijete příliš
Přesnou laboratorně ověřenou dávku pro domácí sifon se nám nepodařilo dohledat. Zahraniční vodárenské společnosti u minerálního oleje hovoří o objemu zhruba jednoho až dvou decilitrů pro zřídka využívaný sifon. U slunečnicového oleje v domácím prostředí jde spíše o symbolické množství, lžíci, maximálně dvě.
A právě v dávkování tkví jediné reálné riziko. EPA řadí tuky, oleje a mastnotu (souhrnně označované jako FOG) mezi materiály, které přispívají k ucpávání kanalizačních stok a komplikují provoz septiků. Vychladlý tuk dokáže zablokovat potrubí překvapivě rychle. Rozdíl mezi ochranným filmem o tloušťce papíru a pravidelným vyléváním oleje do odpadu je zásadní. U domácností napojených na septik doporučujeme obzvláštní zdrženlivost, nebo raději sáhnout po minerálním oleji, který nežlukne a sám nepřidává další pachy.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková