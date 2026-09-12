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Kadeřnice radí: ženám po 60 stříhám tenhle účes nejčastěji a pokaždé jsou spokojené, jak omládly

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Jedna délka vlasů se v kadeřnických křeslech u zákaznic po šedesátce opakuje častěji než všechny ostatní. Za tímhle doporučením nestojí jediná kadeřnice, opakuje se napříč salony i módními magazíny. A rozdíl v zrcadle bývá vidět hned po prvním foukání.
Kadeřnice radí: ženám po 60 stříhám tenhle účes nejčastěji a pokaždé jsou spokojené, jak omládly

Kadeřnice radí: ženám po 60 stříhám tenhle účes nejčastěji a pokaždé jsou spokojené, jak omládly

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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