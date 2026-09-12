Kadeřnice radí: ženám po 60 stříhám tenhle účes nejčastěji a pokaždé jsou spokojené, jak omládly

Jedna délka vlasů se v kadeřnických křeslech u zákaznic po šedesátce opakuje častěji než všechny ostatní. Za tímhle doporučením nestojí jediná kadeřnice, opakuje se napříč salony i módními magazíny. A rozdíl v zrcadle bývá vidět hned po prvním foukání.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Dlouhé vlasy táhnou tvář dolů
Volně puštěná délka pod ramena vede pohled k bradě a ke krku, tedy přesně tam, kde se roky na tváři ukazují nejdřív. Kontura čelisti časem povoluje a těžké prameny ji opticky ještě stahují.
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Kratší střih tenhle směr otočí. Pozornost se přesune nahoru k očím a lícním kostem a obličej působí svěžeji, aniž byste sáhly po jakémkoli zákroku.
Foto: Freepik.com Mikádo po bradu vede v salonech
Střih, který kadeřnice ženám po šedesátce stříhají nejčastěji, se jmenuje mikádo, tedy bob. Délka končí u brady nebo těsně pod čelistí. Dnešní podoba se obešla bez ostré geometrické linie, konce jsou měkčí a účes se při chůzi hýbe.
Druhá výhoda je optická. Kompaktní linie kolem brady vytvoří dojem hustších vlasů, aniž by účes působil těžce. To po šedesátce ocení skoro každá, protože vlasy v tomhle věku zeslábnou, prořídnou a bývají sušší než dřív.
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Nejsamozřejměji mikádo padne oválnému a srdcovitému obličeji. U kulatější tváře nebo výraznější brady se osvědčí varianta, která je vzadu kratší a k obličeji se prodlužuje, protože delší prameny u tváří rysy protáhnou a zjemní.
Šediny přitom nejsou žádná překážka. Stříbrné vlasy v kratším a dobře tvarovaném střihu působí upraveně a moderně, takže kdo je nechce zakrývat, nemusí.
Foto: Freepik.com U jemných vlasů opatrně s prostříháním
Vrstvy dodají vlasům pohyb a nadzvednou je hned u kořínků. U opravdu jemných vlasů ale pár vrstev na správném místě udělá víc než prostříhání celé délky.
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Přehnané prostříhání konečky ztenčí a vlasy pak vypadají ještě řidší. Kadeřnici proto řekněte, že vám jde hlavně o optický objem.
Ofina, která zakryje čelo
Ofina není výsada mladých žen. Univerzálnější než hustá clona přes celé čelo bývá ofina sčesaná na stranu nebo záclonková varianta, která plynule přechází do zbytku účesu. Změkčí rysy a přitáhne pozornost k očím.
„Výhody delší ofiny jsou to, že vypadá mladší, skryje vrásky na čele a celkově zjemňuje obličej.“ uvedla pro Svět ženy vlasová stylistka a spolumajitelka salonu OliOla Michaela Gába Gabrišková.
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Do zavlhlých vlasů si dejte kapku objemového tužidla a fén veďte od kořínků nahoru, aby se vlasy u hlavy zvedly. Se žehličkou to nepřehánějte, vyhlazené prameny berou jemným vlasům nadýchanost.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.kondice.cz/pece-o-telo/ucesyprozenynad60strihyobjemsvezestcelebrity/, https://www.asenior.cz/ani-ofina-ani-culik-cesky-po-60-presly-na-sestrih-z-italie-po-kterem-vypadaji-sveze/, https://www.umimeporadit.cz/tento-uces-omlazuje-po-padesatce-o-nekolik-let-kadernici-ho-doporucuji-cim-dal-casteji, https://salona.app/cs-cz/blog/beauty-trendy-a-inspirace/kratke-mikado-pro-starsi-zeny, https://www.extrainspirace.cz/kadernice-prozradila-seniorkam-tahle-1-drobnost-u-ucesu-doda-vlasum-po-60-objem-ktery-zavidi-i-mlade/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/uces-snadna-udrzba/, https://www.andopa.cz/blog/jak-dokonale-upravit-mikado/