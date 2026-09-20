Brněnské studio navrhne přestavbu okolí metra Nádraží Holešovice

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Brněnské studio navrhne přestavbu okolí metra Nádraží HolešovicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Architektonické studio Chybík + Krištof z Brna se stalo vítězem soutěže na výstavbu v okolí stanice metra Nádraží Holešovice. Soutěž vypsala společnost Nové Holešovice,…
Stanice metra Nádraží Holešovice.
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