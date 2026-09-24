Noc vědy je zde. V Olomouckém kraji nabídne pokusy, kvízy, workshopy i exkurze

Loni oslavila Noc vědců dvacáté narozeniny, do další dekády letos vstupuje pod novým názvem Noc vědy. Hlavním tématem je komunikace. "V době, kdy spolu hovoříme prostřednictvím sociálních sítí a radíme se s umělou inteligencí, je toto téma velmi aktuální. Program reflektuje nejen komunikaci mezi lidmi, ale i mezi zvířaty a rostlinami," upozornil koordinátor Noci vědy pro Olomoucký kraj Ondřej Martínek.
Nejbohatší program připravuje Univerzita Palackého v Olomouci. Své prostory zpřístupní ve večerních hodinách všechny fakulty s výjimkou lékařské, která se z technických důvodů souvisejících se stavbou nové budovy v Hněvotínské ulici letošního programu nezúčastní.
Čtěte také: Legendární U-klub znovu ožije. Univerzita v Olomouci investuje desítky milionů
Více než třicet programových položek připravila filozofická fakulta, kde bude simulace tiskové konference či workshop na téma komunikace s lidmi se smyslovým postižením. Na Konviktu je připravena projekce Oscarem oceněného filmu Ztraceno v překladu. Zájemci se mohou zúčastnit také workshopu zaměřeného na výrobu netradičních hudebních nástrojů, vyzkoušet si čtení a zápis Braillova písma nebo se vydat na stezku odvahy v suterénu budovy.
Na stanovištích v budově přírodovědecké fakulty bude odtajněno, jak s námi komunikuje vesmír, jak si spolu povídají chemické prvky i jaký je univerzální jazyk geologů. Součástí je výstava fotografií Jindřicha Štreita s tématikou práce všeobecné sestry či workshop, který prověří znalost zdravotnických piktogramů. Odhalit zákoutí dezinformací a mediálních manipulací slibuje jeden z programových bodů na cyrilometodějské teologické fakultě. Jak předat informaci pomocí gest, znakové řeči nebo hmatu, pak osvětlí na fakultě tělesné kultury.
Čtěte také: Olomoucká univerzita pomáhá. Spustila sbírku pro vysokou školu v Kyjevě
Ve Vědeckotechnickém parku bude exkurze v tiskovém centru UPrint3D. Součástí programu je také divadelní představení o Zdeně Mašínové s názvem Jejich sestra, které v komorním prostoru Sedmička doplní diskuze. Tradičním spolupořadatelem Noci vědy je Fakultní nemocnice Olomouc, která zve na prohlídky potrubní pošty, transfuzního oddělení a oční kliniky.
Mezi partnery Noci vědy patří Technologický klub Prostějov, který se chystá představit programovatelné roboty, nebo Vysoká škola logistiky Přerov, kde se v únikové hře bude pátrat po tajné zprávě rektora. Kdo zamíří do Geniátoru v Hlubočkách, získá znalosti o šifrování a kódování a navíc si může sestavit vlastní zprávu z květin. Druhým rokem se pak do programu zapojuje i jesenické gymnázium a další tamní instituce.
Kompletní program Noci vědy 2026 je na webu nocvedy.cz. "Až na výjimky je vstup volný, u vybraných událostí je z důvodu omezené kapacity nutná rezervace. K rychlejší přepravě návštěvníků po Olomouci bude stejně jako v předchozích letech sloužit bezplatná autobusová linka," dodal Martínek.