Vetřelec: Covenant – James Franco skoro zmizel z filmu, Daniels má účes z cizí paruky a Walter rozbil řadu androidů

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Vetřelec: Covenant – James Franco skoro zmizel z filmu, Daniels má účes z cizí paruky a Walter rozbil řadu androidůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ve sci-fi hororu Vetřelec: Covenant filmaři porušili letitou tradici pojmenování androidů, popřeli zákony fyziky a účes hrdinky si vypůjčili z cizího natáčení.
Vetřelec: Covenant
Zdroj: FOTO:20th Century Fox / distr. FTV Prima
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