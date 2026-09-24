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Rekonstrukce trati u Komína finišuje. Šaliny čekají poslední výluky

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Oprava tramvajové trati u brněnské vozovny Komín míří do finále. Cestující ale ještě čekají poslední změny tras, a to o víkendu a následně ve sváteční pondělí. Od 1. října by měly tramvaje jezdit bez omezení, práce ale ještě nějakou dobu zkomplikují cestu řidičům, chodcům i cyklistům.
Rekonstrukce trati u Komína finišuje. Šaliny čekají poslední výluky

Rekonstrukce trati u Komína finišuje. Šaliny čekají poslední výluky

Zdroj: Markéta Katrin Špoková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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