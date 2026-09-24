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Vánoce klepou na dveře. Jihomoravská města hledají sváteční stromy

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Přestože do Vánoc zbývají přesně tři měsíce, v některých jihomoravských městech již přípravy běží v plném proudu. Řeší se zejména neodmyslitelné symboly svátečních dní. Například Znojmo i Boskovice v těchto dnech hledají vzrostlé jehličnany, které letos ozdobí náměstí.
Vánoce klepou na dveře. Jihomoravská města hledají sváteční stromy

Vánoce klepou na dveře. Jihomoravská města hledají sváteční stromy

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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