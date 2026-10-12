Bratrství na život a na smrt. Street Fighter představuje oblíbené postavy ve velkém stylu

Už 15. října vtrhne do českých kin nová adaptace slavné videoherní mlátičky Street Fighter, která bude chtít značce napravit reputaci po dosavadních katastrofálních filmových pokusech. Dosavadní zábavné trailery pak ukazují, že do třetice by to už opravdu mohlo vyjít a nás čeká zábavný akčňák, který budou dopředu táhnout dva ikonické charaktery.
Zatímco první hraný Street Fighter s Jeanem-Claudem Van Dammem je legendární devadesátkový propadák a na maximálně nudný snímek Street Fighter: Legenda z Hong Kongu si už dneska nikdo nevzpomene, režisér nového Street Fightera Kitao Sakurai se dle ukázek vydal tím správným směrem. Novinka zatím skvěle překlápí videoherní poetiku do hraného prostředí a přináší na plátno nejen legendární postavy, ale také jejich ikonický styl, bojová comba či známé propriety. Jednotlivé bitky se navíc budou co nejblíže přibližovat samotné hře. Herním fanouškům už v upoutávce dělá radost řada pomrknutí, správně sebeironický tón či feeling poctivého béčka jak z 80. či 90. let. A největší radost jim samozřejmě dělají dosud skvěle prezentované postavy.
Hlavními hrdiny se tu stane oblíbená videoherní dvojice, která by konečně měla ve filmech dostat patřičný prostor. Parťáci Ryu a Ken Masters, jenž mají za sebou ve hrách bohatou i komplikovanou historii, patří mezi ikonické a nejoblíbenější postavy a fanoušci si je nyní užijí do sytosti.
Ryu s tváří Andrewa Kojiho a Ken Masters v podání budoucího Ramba Noaha Centinea budou i zde starými parťáky, které pojí v podstatě bratrské pouto, i když ne úplně pokrevní. Jejich vazby jsou ovšem po jedné tajemné události zpřetrhány a dvojice spolu už léta nepromluvila. Zatímco Ken Masters je bojovou hvězdičkou, která si ale až příliš užívá slávy a alkoholu, Ryu s temnými schopnostmi se stáhl do ústranní a o dalším boji nechce ani slyšet. To se změní ve chvíli, kdy se Ken přihlásí do titulního turnaje nejlepších zápasníků světa, kde mu ale ve skutečnosti hrozí velké nebezpečí. A pouze Ryu může svému starému kamarádovi pomoci.
Dvojice tak ve správně vizuálně přepálených kulisách a za doprovodu stylisticky vymazlených bojových scén k sobě znovu nachází cestu a musí přijít na to, že ve dvou se to prostě lépe táhne. Také v novém promu, které hlavní postavy detailně představuje, pak nový Street Fighter působí jako hodně stylová akční zábava, jež se nebojí být správně cheesy a videoherní až na kost. Skalní fanoušci i ostatní diváci to budou moci v kinech ocenit od 15. října.
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Zdroj: CinemArt, Kinobox