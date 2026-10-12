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Bratrství na život a na smrt. Street Fighter představuje oblíbené postavy ve velkém stylu

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Už 15. října vtrhne do českých kin nová adaptace slavné videoherní mlátičky Street Fighter, která bude chtít značce napravit reputaci po dosavadních katastrofálních filmových pokusech. Dosavadní zábavné trailery pak ukazují, že do třetice by to už opravdu mohlo vyjít a nás čeká zábavný akčňák, který budou dopředu táhnout dva ikonické charaktery.
Bratrství na život a na smrt. Street Fighter představuje oblíbené postavy ve velkém stylu

Bratrství na život a na smrt. Street Fighter představuje oblíbené postavy ve velkém stylu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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