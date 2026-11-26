Při vážné dopravní nehodě nerozhoduje pouze pevnost karoserie, ale především způsob, jakým automobil pohltí energii nárazu. Američtí vědci nyní představili řešení, které by mohlo výrazně zvýšit bezpečnost posádky, aniž by vozidlo muselo být těžší. Překvapivě jde o materiál, který se již dříve osvědčil při výzkumu pancéřování.
Výzkumníci Aman Kaushik a Afsaneh Rabiei z North Carolina State University zkoumali kompozitní kovovou pěnu označovanou jako CMF. Výsledky publikovali 3. září 2026 v odborném časopise Journal of Composites Science pod názvem Enhancing Safety and Crashworthiness of Vehicles Using Composite Metal Foam.
Kovové kuličky místo klasické konstrukce
Princip materiálu je překvapivě jednoduchý. Kovová pěna obsahuje duté ocelové kuličky uzavřené v kovové matrici. Díky této struktuře dokáže při stlačování postupně pohlcovat velké množství energie.
Vědci v počítačových simulacích nahradili běžné přední deformační nosníky automobilu konstrukcí tvořenou hliníkovými trubkami s jádrem z kovové pěny. Porovnávali přitom součásti se stejnou délkou i hmotností.
Při simulované čelní srážce v rychlosti 89 km/h snížila nová konstrukce maximální zpomalení přibližně o 38 % oproti dvojitému osmiúhelníkovému hliníkovému nosníku. Index HIC, který hodnotí závažnost zatížení hlavy při nárazu, poklesl zhruba o 45 %.
Ještě výraznější rozdíl ukázalo srovnání s klasickým obdélníkovým ocelovým nosníkem. V tomto případě se vypočtený index HIC snížil přibližně o 83 %.
Bezpečnější auta bez zbytečných kilogramů
Zásadní výhodou kovové pěny je její schopnost zmírňovat prudké výkyvy zpomalení. Namísto náhlého přenosu velké síly na konstrukci vozidla dochází k postupnému pohlcování energie. Podle profesorky Afsaneh Rabiei se navíc výhody materiálu oproti běžným nosníkům projevovaly výrazněji při vyšších nárazových rychlostech.
Technologie by mohla najít využití také u elektromobilů. Kovová pěna totiž vykazuje odolnost vůči vysokým teplotám a představuje zajímavou možnost ochrany trakčních baterií při nehodách. Přesto zatím nejde o hotové řešení připravené pro sériovou výrobu. Výsledky pocházejí z počítačových simulací, nikoliv ze skutečných nárazových zkoušek automobilů. Výzkumníci proto chtějí spolupracovat s automobilkami na praktickém testování.