Nový trailer na mysteriózní romanci Co po nás zůstane (Remain) od M. Night Shyamalana a Nicholase Sparkse odhaluje další střípky vztahu, v němž se Jake Gyllenhaal zamiluje do krásné ženy (Phoebe Dynevor), která jako by uvízla mezi světem živých a mrtvých. Znepokojivé noční návštěvy, záhadná koupelna a duch, který možná potřebuje zachránit, zaručují neobvyklou valentýnskou romanci. Do českých kin film dorazí 4. února 2027.
Čerstvě zveřejněná ukázka především rozvíjí duchařskou rovinu, kterou první teaser jen naznačoval. Tate (Gyllenhaal) v ní postupně zjišťuje, že dům, do něhož se nastěhoval, obývá také Wren (Dynevor) – půvabná žena, která se objevuje a mizí, jako by pro ni neplatila běžná pravidla prostoru ani času. Jejich vzájemná přitažlivost přitom sílí navzdory stále znepokojivějším okolnostem. Zvlášť výrazná je duchařská noční sekvence v koupelně, která Wren v cizím obydlí podle všeho drží. Shyamalan tak rozehrává duchařský příběh, v němž se romantické sbližování může kdykoli změnit v boj o přežití.
Publikum by na Co po nás zůstane měla nalákat také režisérova unikátní spolupráce s Nicholasem Sparksem. Oba tvůrci totiž nevytvořili nejprve knihu, kterou by autor Šestého smyslu následně převedl na plátno. Vycházeli ze společného námětu, na jehož základě Sparks napsal román a Shyamalan samostatně filmový scénář. A čtenáři předlohy by neměli automaticky předpokládat, že už znají všechny odpovědi. Sparks v rozhovoru pro Variety prozradil, že s režisérem výslovně řešili, zda má kniha a film sdílet totéž finále i ústřední zvrat. Nakonec se shodli, ale autor si zachoval obchodní přístup: „Musíte si přečíst knihu a podívat se na film.“ Pro Shyamalana, jehož jméno je s překvapivými pointami neodmyslitelně spojené, jde o docela šikovný způsob, jak udržet napětí u publika i čtenářstva.
Režisér ostatně přistoupil neobvykle i k propagaci samotného traileru. Na svém YouTube kanálu zveřejnil doprovodné video, v němž divákům vysvětluje, jak mají novou ukázku sledovat, a zdůrazňuje, že nejde pouze o marketingový materiál, nýbrž o „začátek vyprávění příběhu“. Zároveň poodhalil starosvětský přístup k natáčení: snímek vznikal na klasický filmový materiál pomocí čtyřicet let starých kamer VistaVision. Shyamalan tvrdí, že s herci pracoval prostřednictvím důkladných zkoušek a celý snímek koncipoval podobně jako divadelní představení; každý záběr si předem storyboardoval.
Výsledkem má být podle něj „ručně dělané pensylvánské umění“ – dílo, na němž je znát lidská práce a které se nespoléhá na průmyslovou výrobu podle zaběhnutých moderních šablon. Shyamalan navíc strávil celý rok střihem v téže pensylvánské budově, kde se Sparksem původní námět vymýšleli. Je to sympaticky staromódní přístup, který dobře ladí s pověstí filmaře, jenž si rád hlídá každý detail a raději spoléhá na vlastní tvůrčí instinkt než na studiovou taktovku. Jestli se mu podaří propojit romantiku s nadpřirozeným napětím stejně přesvědčivě jako v nejlepších momentech Šestého smyslu nebo Znamení, zjistíme v kinech už na začátku února.
Zdroje: Screen Realm, Variety