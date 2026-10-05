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Bojoval s pařezem, vykopal rezavý granát. Důchodce zalarmoval Bystrc

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Dennívýzva
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Sedmdesátiletý muž z Brna se snažil vykopat neoblomný pařez. V jednu chvíli rýčem narazil na zrezivělý předmět. Ze strachu, že jde o válečnou munici, přivolal strážníky. Ti posléze potvrdili, že v zemině skutečně našel minometný granát.
Bojoval s pařezem, vykopal rezavý granát. Důchodce zalarmoval Bystrc

Bojoval s pařezem, vykopal rezavý granát. Důchodce zalarmoval Bystrc

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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