Brno má novou koalici. Primátorem se má stát Hruška, ANO zamíří do opozice

Na koalici v Brně se dohodli vítězní Lidovci a STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých, Zelené Brno, Piráti a hnutí Za Lužánky. Primátorem má být lídr koalice pěti uskupení Jakub Hruška. Zástupci stran to dnes řekli novinářům. Koaliční smlouvu chtějí podepsat v pátek. V zastupitelstvu, které má 55 členů, by měli mít 44 hlasů. Hnutí ANO skončí s 11 mandáty v opozici. Ustavující zastupitelstvo má být podle Hrušky v úterý 3. listopadu.
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Strany avizovaly, že spolu budou jednat ihned po oznámení výsledků voleb. Zástupci stran dosavadní jednání označovali za konstruktivní. „Můžu konstatovat, že jsme se společně dohodli na tom, že chceme utvořit koalici v těch stranách, jak jsme jednali. Co se týče programu, tak je naprostá stoprocentní shoda. Co se týče personálií, tak je také shoda,“ řekl dnes Hruška.
Strany zatím nechtějí komentovat konkrétní jména, Hruška však uvedl, že lidovci budou mít kromě primátora také třetího náměstka pro školství, mládež a participaci, čtvrtého náměstka primátora pro zdravotnictví, sociální péči, strategii a pronájmy městských bytů, člena rady pro investice a evropské fondy a člena rady pro územní plánování a rozvoj, veřejný prostor a městskou energetiku.
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ODS, TOP 09 a nezávislí budou mít pozici prvního náměstka primátora a dva radní. První náměstek primátora by měl mít v gesci sport a mezinárodní vztahy. Dále ODS v radě dostane na starosti informační technologie a strategický rozvoj a majetek a bytovou výstavbu.
„Zelení si vybojovali, co pro ně bylo nejpodstatnější, a to je životní prostředí. Takže jsme rádi, že budeme moct ovlivňovat to, co se bude dít v rámci výsadby a ochrany zeleně, ale hlavně i adaptace města na změnu klimatu,“ řekla volební lídryně Zeleného Brna Natálie Vencovská. Doprava připadne Pirátům a Fakt Brno TU!
Hnutí Za Lužánky bude mít na starosti kulturu, památkovou péči, marketing a cestovní ruch, připadlo mu také řízení projektu výstavby fotbalového stadionu za Lužánkami.