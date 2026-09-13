BMW po smyku narazilo do stromu. Škoda přesáhla milion korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
BMW po smyku narazilo do stromu. Škoda přesáhla milion korun
Ke střetu osobního auta se psem došlo ve čtvrtek ráno na silnici I/23 v katastru Náměště nad Oslavou. Zvíře...
O mobilní telefon iPhone 17 Pro přišel senior z Přibyslavi, který začátkem září reagoval na nabídku jeho...
Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod Jiří Forman převzal 10. září v Praze Medaili...
Půlkulaté narozeniny, 5. ročník, dnes slaví Ježkova jízda, která láká majitele historických aut a motorek...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →