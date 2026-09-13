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BMW po smyku narazilo do stromu. Škoda přesáhla milion korun

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Ošklivě vyhlížející dopravní nehoda se stala v sobotu brzy ráno na silnici druhé třídy na Pelhřimovsku. Třiačtyřicetiletý řidič BMW jel ve směru od Březiny na Pacov, v ostré levotočivé zatáčce ale nezvládl řízení a s vozem dostal smyk.
BMW po smyku narazilo do stromu. Škoda přesáhla milion korun

BMW po smyku narazilo do stromu. Škoda přesáhla milion korun

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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