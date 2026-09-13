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Vimperk staví nové parkoviště za 8,9 milionu. Na místě výměníku vznikne přes 30 míst

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Na vimperském sídlišti se uvolňuje prostor pro nové parkování. Starý výměník v ulici SNP je již minulostí a na jeho místě vznikne zpevněná plocha s více než třiceti novými parkovacími místy. Hotovo by mělo být ještě letos.
Vimperk staví nové parkoviště za 8,9 milionu. Na místě výměníku vznikne přes 30 míst

Vimperk staví nové parkoviště za 8,9 milionu. Na místě výměníku vznikne přes 30 míst

Zdroj: město Vimperk
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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