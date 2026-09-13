Před třemi lety liberecká botanická zahrada získala osm rostlinek kriticky ohrožené láčkovky Nepenthes clipeata. Ty tehdy měřily jen několik centimetrů. Nyní jsou z nich téměř dospělé rostliny a jednu z nich budou moci vidět návštěvníci zahrady, láčkovka se přesunula do veřejné expozice.
Kriticky ohroženou láčkovku uvidí lidé. Botanická zahrada ji přesunula do expozice
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