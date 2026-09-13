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Hřib poslal Havlíčka do kanálu. Ten vytáhl „holý zadek“ a vysávání veřejné sféry

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Nedělní Partie na CNN Prima NEWS se z debaty o státním rozpočtu a podzimních…
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib, ZDROJ: Prima CNN/ se souhlasem

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib, ZDROJ: Prima CNN/ se souhlasem

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