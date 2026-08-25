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Báru Štěpánovou u doktora nehledejte: Hvězda Ordinace přiznala, že k lékaři nechodí

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Herečka a zpěvačka Bára Štěpánová se s finalisty soutěže Anděl mezi zdravotníky seznámila už na soustředění ve Studánce, kde nafotila snímek do soutěžního kalendáře. Nyní se s nimi setkala znovu, tentokrát poprvé zazpívala na finálovém večeru na pódiu náchodského divadla.
Bára Štěpánová, Anděl mezi zdravotníky 2026

Bára Štěpánová, Anděl mezi zdravotníky 2026

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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