Báru Štěpánovou u doktora nehledejte: Hvězda Ordinace přiznala, že k lékaři nechodí

Bára Štěpánová zazpívala na finálovém večeru na pódiu náchodského divadla. Paradoxně Bára Štěpánová k lékaři vůbec nechodí. Anděl mezi zdravotníky 2026: Bára Štěpánová byla patronkou Janě Rubášové z Klatovské nemocnice. Bára Štěpánová a Daniela Jilečková z Nemocnice Prachatice nafotily snímek do soutěžního kalendáře. Bára Štěpánová a ředitel soutěže Anděl mezi zdravotníky David Novotný na soustředění v hotelu Studánka. Bára Štěpánová s manželem, muzikantem Miroslavem Barabášem. Anděl mezi zdravotníky 2026: Vítězové Jarmila Korčáková, Kamil Zábranský a Marek Žižka s žeditelem soutěže Davidem Novotným. Anděl mezi zdravotníky 2026: Vítězové Jarmila Korčáková, Kamil Zábranský a Marek Žižka Anděl mezi zdravotníky 2026: moderátoři Lenka Špillarová a Karel Voříšek v obležení finalistů Anděla mezi zdravotníky Anděl mezi zdravotníky 2026 - finálová dvanáctka
Herečka a zpěvačka
Bára Štěpánová se s finalisty soutěže Anděl mezi zdravotníky seznámila už na soustředění ve Studánce, kde nafotila snímek do soutěžního kalendáře. Nyní se s nimi setkala znovu, tentokrát poprvé zazpívala na finálovém večeru na pódiu náchodského divadla.
Paradoxně Bára Štěpánová k lékaři vůbec nechodí.
uvedla Bára Štěpánová. O zdravotnictví se přesto „otřela“ v seriálu „Mám to štěstí, že lékaře nepotřebuji, tak tam nechodím,“ Ordinace v růžové zahradě, kde měla velkou roli vrchní sestry Babety.
přiblížila svou roli herečka, která je ale šikovnou zpěvačkou a hudebnicí. „Hrála jsem vrchní sestru Babetu. Žádnou odbornou přípravu jsem na to nepotřebovala, byla to hraná záležitost, tam šlo o úplně něco jiného. Přiznám, jsem totálně manuálně nešikovný člověk, operatéra bych hrát nemohla, ale jako vrchní sestra chodit s deskami a rozdávat úkoly, to mi šlo,“
„Nikdy jsem si nenapsala ani písničku. Nahrává mi ale doba, kdy jsme nabádáni, abychom recyklovali. Nebudu zahlcovat hudební svět písněmi, které by stejně nikdo jiný nezpíval než já. Já říkám, že písně nejsou staré a nové, ale živé a mrtvé. Píseň, která je živá, se zpívá třeba sto let. Tak já takzvaně recykluji a i můj recitál se jmenuje Recyklovaný recitál. K písničkám si hledám vlastní cestu, zpívám šansony a doprovázím se k nim na kytaru,“ řekla Bára Štěpánová v zákulisí náchodského divadla při finále soutěže Anděl mezi zdravotníky. A kdo titul Anděl mezi zdravotníky 2026 nakonec získal: Vítězi byli svým způsobem všichni finalisté, ale o konečném pořadí však rozhodla porota složená z osobností kulturního, společenského a politického života. 1. místo obsadila a vítězným Andělem roku 2026 se stala Jarmila Korčáková z Nemocnice Vyškov (č.9) 2. místo získal Kamil Zábranský z Domažlické nemocnice (č.10) 3. místo obsadil Marek Žižka z Nemocnice na Františku Praha (č.2) Cenu Sympatie Anděl mezi zdravotníky časopisu Florence získal Kamil Zábranský z Domažlické nemocnice (č.10) Ceny ředitele soutěže Anděl mezi zdravotníky převzali: ředitel Vojenské zdravotníky pojišťovny pan Ing. Josef Diessel za dlouhodobou podporu akce Anděl mezi zdravotníky a doc. MUDr. Jiří Votruba, PH.D., cena za celoživotní přínos pro zdravotnictví akce Anděl mezi zdravotníky za přínos pro zdravotnictví. K příjemné atmosféře večera přispěli také svým zpěvem Nikolas Put, Šárka Rezková, Bára Štěpánová, Standa Hložek, Michal Bragagnolo, Bohuš Matuš, Tereza Mátlová a Daniel Hůlka. V porotě zasedly také známé osobnosti politického a společenského života, mezi nimi například: patronka soutěže paní Livia Klausová, starosta města Náchoda, Jan Birke, ministr sociálních věcí a práce Aleš Juchelka, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch , Bára Fišerová, Miroslav Etzler, Jana Doleželová, Bára Mottlová, Michaela Dolinová, Jitka Sedláčková, Regina Řandová, Saskia Burešová, Sára Korbelová, a další známé osobnosti. Ředitel soutěže David Novotný po finále uvedl: „Toto je už 7. ročník a jako každý rok mě mrzí, že jsou jen první tři místa, ocenil bych všechny finalisty. Doufám, že si soutěž užili a budou na dny strávené na soustředění v Hotelu Studánka a posléze při finále v Náchodě rádi vzpomínat. Všichni zdravotníci, nejen tito na podiu, mají můj neskonalý obdiv a úctu.“ Společenský večer moderovali Lenka Špillarová a Karel Voříšek.
Výtěžek z kasiček, které kolovaly mezi diváky, poputují na podporu Stacionáře Cesta v Náchodě, stacionáře Nona v Novém Městě nad Metují a do Nadačního fondu Šťastná hvězda. Zdroj: Aplausin.cz