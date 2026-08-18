Náměstí ožije dožínkovým průvodem a tancem folklorních souborů. Tradiční lidová slavnost láká na poctivé staré řemeslo

Jihomoravská metropole ožije na konci srpna velkolepou oslavou letošní úrody a lidových tradic. Oblíbené Dožínky v Brně lákají na bohatý kulturní program i skvělé gastronomické zážitky. Náměstí Svobody se od jednadvacátého do třicátého srpna promění v centrum folkloru. Tato událost představuje ideální tip na rodinný výlet za poznáním starých zvyků.
Velkolepý průvod centrem města
Oslavy úspěšné letošní sklizně tradičně zahajuje velmi pestrý dožínkový průvod procházející přímo rušným srdcem jihomoravské metropole. Zástupy krojovaných účastníků doplňují šikovní muzikanti a zkušení chovatelé se svými nazdobenými koňmi. V samotném čele slavnostního zástupu nesou lidé obří dožínkový věnec upletený z čerstvého obilí. Celá událost nabízí jedinečnou ukázku lidové kultury a připomíná důležitost poctivé zemědělské práce.
Folklorní vystoupení a cimbálová muzika
Na hlavním pódiu se denně střídají nadšené národopisné soubory s dechovými kapelami a libozvučnou cimbálovou muzikou. Posluchači se mohou těšit na zavedená místní uskupení ze všech koutů jižní Moravy. Součástí bohatých oslav je také velký mezinárodní folklorní festival. Dlažbu náměstí roztančí vzácní hosté z nejrůznějších koutů Evropy a představí se tak talentovaní tanečníci z Portugalska, Maďarska, Polska či Chorvatska.
Přehlídka zručnosti a starých řemesel
Návštěvníci této srpnové akce mají jedinečnou možnost nahlédnout zblízka pod ruce velmi zkušeným řemeslníkům. Přímo před zraky diváků předvádějí své obdivuhodné umění mistři kováři, zruční hrnčíři, šikovní tkalci a pekaři. Zájemci si mohou na vlastní kůži prakticky vyzkoušet tradiční stloukání čerstvého másla. Během celého týdne probíhají detailní ukázky ručního paličkování, umělecké ražby do kůže nebo předení lnu na starých kolovratech.
Ochutnávka úrody z lokálních zdrojů
K oslavám podzimní hojnosti naprosto neodmyslitelně patří kvalitní jídlo a pití z vybraných lokálních surovin. Prostranství u Morového sloupu a Skácelovy kašny spolehlivě zaplní prodejní stánky s bohatou nabídkou rozmanitého občerstvení. Hosté ochutnají čerstvě upečený chléb, sladké tradiční koláče, vychlazená piva z místních malých pivovarů a výborná moravská vína. Na místě nechybí ani stánky prezentující činnost různých užitečných neziskových organizací.
Nablýskané stroje a historické traktory
Velkou diváckou pozornost pravidelně vzbuzuje oblíbená přehlídka úctyhodné historické i zcela moderní zemědělské techniky. Naleštěné obrovské stroje parkují přímo v prostorách náměstí a přitahují nadšené pohledy malých dětí i dospělých obdivovatelů. Lidé si mohou zblízka detailně prohlédnout mohutné traktory a seznámit se s postupným vývojem zemědělských pomocníků napříč uplynulými desetiletími. Výstava mimořádně krásně doplňuje celkovou venkovskou atmosféru uprostřed rušného velkoměsta.
Organizační informace pro návštěvníky
Bohatý desetidenní program je volně přístupný široké veřejnosti a pozorní pořadatelé nevybírají na náměstí žádné vstupné. Pokud přijedete autem – nejpohodlnější možnost k zanechání vozu představují podzemní parkovací garáže pod nedalekým Janáčkovým divadlem. Během denních hodin od osmé ranní do desáté večerní vyjde hodina stání na rovných čtyřicet korun. Celonoční parkování stojí řidiče příznivých třicet korun za každou započatou hodinu.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (jizni-morava, brno-stred, slavnostibrno).