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Novák se v Lize užitečných Babišových dere na vrchol. Za prezidenta Pavla se stydí a Babišovi odpustil Švejka i mléko z kravského žaludku
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Dennívýzva
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Marek Novák z hnutí ANO opět objevil v prezidentu Petru Pavlovi nebezpečí pro Českou…
Prezident Petr Pavel, FOTO: KPR, Zuzana Bönisch/ se souhlasem
Doba čtení 7 min
Článek byl publikován 21.11.2026 14:32
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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