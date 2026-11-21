Komedie Bohové musejí být šílení 2 se točila už v roce 1985, na svou premiéru si ale musela počkat celé čtyři roky. Ultralehké letadlo, se kterým hrdinové havarují v poušti, vůbec nemělo motor a ve vzduchu ho s herci uvnitř houpal obyčejný jeřáb. Hlavní herec N!xau si oproti prvnímu dílu finančně polepšil více než stonásobně. Producent Boet Troskie přitom na pokračování nedal dopustit a všechny další napodobeniny bez svého podílu označil za „bezbožné padělky“.
Honorář vyšší více než stonásobně
Lovec Xixo (N!xau) se vydává pěšky napříč africkou divočinou, protože mu v přívěsu s cisternou na vodu patřícím dvěma pytlákům slonů omylem uvízly jeho děti, syn Xiri (Eiros) i dcera Xisa. Do jeho pátrání se postupně připletou newyorská právnička Ann Taylor se zoologem Stephenem Marshallem po havárii v poušti Kalahari a dvojice ztracených vojáků Mateo s Timim, kteří se opakovaně snaží vzájemně zajmout.
Režisér a scenárista Jamie Uys tak navázal na svůj film z roku 1980, tentokrát v koprodukci Jihoafrické republiky, Botswany a Spojených států. Pro N!xaua znamenal návrat před kamery zásadní změnu na výplatní pásce. Za druhý díl totiž dostal více než stonásobně vyšší honorář než za původní film. Snímek se ale nevyhnul ani posměchu, když ho organizace Hastings Bad Cinema Society v roce 1989 nominovala na nejhorší film v rámci dvanáctého ročníku cen Stinkers Bad Movie Awards.
Letadlo bez motoru houpal jeřáb
Ultralehké letadlo Lazair, se kterým Taylor a Marshall havarují, mělo podle postřehu jednoho z diváků upravenou kabinu, aby se do ní vešli dva lidé. Překvapivější ale je, že tohle letadlo ve skutečnosti nikdy nevzlétlo. Šlo o sklolaminátovou maketu, která neměla žádný motor.
Aby stroj při záběrech na zemi působil funkčně, namontoval do něj štáb malý elektromotor, který roztáčel vrtuli. Pro scény ve vzduchu pak nastoupil jeřáb. Ten celou maketu i s herci uvnitř zvedl nad zem, pomalu s ní houpal a tvůrci natočený záznam pak ve střižně zrychlili. Na dálkové letecké záběry posloužil stejný, jen zmenšený model na dálkové ovládání.
Filmaři si vypomohli trikem i ve scéně, kdy pytlácký náklaďák přejede XiXauova syna Xiriho. Záběr vznikl pomocí modrého plátna. Štáb natočil dětského herce Eirose, jak padá na zem, a obraz padajícího chlapce ze studia pak spojili se záběrem skutečného náklaďáku projíždějícího těsně nad objektivem kamery u země.
Dva pravé díly podle producenta
Producent Troskie považoval za jediné pravé díly série jen první snímek z roku 1980 a tohle pokračování. Na jedničku film odkazuje i písničkou, které si všimli pozorní diváci. Muž na kole se slepicí si totiž prozpěvuje „Down And Out Song“, tedy stejnou melodii, jakou si v prvním díle zpíval jiný domorodec, u kterého Xixo poprvé spatřil pušku.
Agresivní medojed zakousnutý do boty
V jedné z komických scén hraje důležitou roli zvíře, které se ve filmu zarputile zakousne do boty. Jde o medojeda kapského, latinsky Mellivora capensis. Ve skutečnosti je to na svou velikost značně agresivní a silná kunovitá šelma, která vyniká i svou odolností vůči hadímu jedu.
Kousek skutečného přežití v divočině se mihne i v čase 51:23, kdy jeden z vojáků bere do ruky kompas a druhý se ho ptá, jestli ví, k čemu slouží zrcátko na druhé straně. Ve skutečnosti jde o pomůcku pro nouzovou signalizaci. Ztracený člověk pomocí odrazu slunečních paprsků dává na dálku vědět o své poloze letadlům, lodím nebo lidem na horizontu.
Komedii Bohové musejí být šílení 2 vysílá stanice Prima MAX v sobotu 21. listopadu od 20:00.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, csfd, cs.wikipedia).