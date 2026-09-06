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Archeogenetička z Masarykovy univerzity bude zkoumat otroctví v raném středověku

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Archeogenetička Zuzana Hofmanová z brněnské Masarykovy univerzity bude zkoumat otroctví v raném středověku. Získala na to ERC Starting Grant 1,5 milionu eur, tedy více než 36 milionů korun. Jde o jednu z nejméně poznaných kapitol evropských dějin. Se svým týmem bude zkoumat, odkud zotročení lidé pocházeli, kam byli převáženi, jak žili a jak významnou roli hrál obchod s otroky v tehdejší evropské společnosti a ekonomice. Vysoká škola o tom informovala v tiskové zprávě.
Archeogenetička z Masarykovy univerzity bude zkoumat otroctví v raném středověku

Archeogenetička z Masarykovy univerzity bude zkoumat otroctví v raném středověku

Zdroj: MU/Radek Miča
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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