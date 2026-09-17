Rusko staví dron, který může létat neomezeně dlouho. Poháněný sluncem má rušit zbraně i dodávat internet vojákům

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Rusko staví dron, který může létat neomezeně dlouho. Poháněný sluncem má rušit zbraně i dodávat internet vojákůmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ruský startup Stratolink chystal první testovací lety solárního bezpilotního letounu Argus, který měl ve stratosféře vydržet až 40 dní a nést výbavu.
Ruský dron Argus
Zdroj: Stratolink
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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