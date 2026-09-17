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Rusko staví dron, který může létat neomezeně dlouho. Poháněný sluncem má rušit zbraně i dodávat internet vojákům

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Ruský startup Stratolink chystal první testovací lety solárního bezpilotního letounu Argus, který měl ve stratosféře vydržet až 40 dní a nést výbavu.
Ruský dron Argus

Ruský dron Argus

Zdroj: Stratolink
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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