Apple v tichosti představil velmi zajímavou nabíječku, zamilují si ji cestovateléPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple v tichosti představil velmi zajímavou nabíječku, zamilují si ji cestovatelé
Kolem Android Auto a Google Map se stále něco děje. Například nedávno jsme vás informovali, že se opravuje...
Výrobce Oppo do své nabídky zařazuje spoustu levnějších modelů. V poslední době jsme se dočkali například...
Nárůst cen za operační paměti a úložiště odstartoval ve své podstatě již minulý rok a výrobci mobilů se...
Trh s mobilními telefony s ohebnou konstrukcí je poměrně malý, jelikož ne každá firma nabízí nějaký typ...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Berlín platí miliony za podporu Windows 10. Na úřadech běží na 10 000 počítačích, které by jinak musel odpojit
- Rusko staví dron, který může létat neomezeně dlouho. Poháněný sluncem má rušit zbraně i dodávat internet vojákům
- Windows 11 v říjnu zapne funkci, která zpomalí hry až o 15 %. Microsoft ji aktivuje bez vašeho vědomí
- Windows 11 konečně dostane funkci, kterou měl mít od začátku. Microsoft ji roky schovával v doplňkovém balíčku