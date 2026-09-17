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Windows 11 v říjnu zapne funkci, která zpomalí hry až o 15 %. Microsoft ji aktivuje bez vašeho vědomí

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Microsoft od října začne přes běžné aktualizace zapínat funkci Memory Integrity na více počítačích s Windows 11. Hráčům může ubrat výkon.
Laptop, Windows 11

Laptop, Windows 11

Zdroj: Public Domain / Creative Commons / CC BY-SA
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