Apple uvedl iOS 27.2 beta a s ní přichází i přepracovaná aplikace ZdravíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple uvedl iOS 27.2 beta a s ní přichází i přepracovaná aplikace Zdraví
Nedávno, hned po uvedení iPhone Duo, Motorola začala lákat na vlastní mid-fold. V tuto chvíli nejsou k...
Modelová řada LiveClip se dočkala druhé generace bezdrátových sluchátek, kterou společnost Nubia odhalila...
Apple s iPhonem Duo premiérově vstoupil do segmentu skládacích telefonů. První prodejní čísla, která...
Čínské společnosti zpravidla představí novou verzi systému pro domácí trh, jelikož nemusí implementovat...
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