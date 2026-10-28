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Apple přiznává problémy s praskajícím displejem u iPhonů Duo a nabízí výměnu zařízení

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Je to pár dní, co jsme informovali o problémech, které zaznamenávají novopečení majitelé iPhonů Duo. Ti reportovali problémy, kdy jim po relativně krátké době začal...
Apple přiznává problémy s praskajícím displejem u iPhonů Duo a nabízí výměnu zařízení

Apple přiznává problémy s praskajícím displejem u iPhonů Duo a nabízí výměnu zařízení

Zdroj: Apple
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 05:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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