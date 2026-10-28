Apple přiznává problémy s praskajícím displejem u iPhonů Duo a nabízí výměnu zařízení

Apple přiznává problémy s praskajícím displejem u iPhonů Duo a nabízí výměnu zařízeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple přiznává problémy s praskajícím displejem u iPhonů Duo a nabízí výměnu zařízeníZdroj: Apple
Článek byl publikován 28.10.2026 05:14
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