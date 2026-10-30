Rusko má znovu hrát na hokejovém MS. Arbitráž zrušila zákaz, Německo je proti

Verdikt, který změnil plány na příští mistrovství světa
Ještě ve čtvrtek počítali pořadatelé mistrovství světa 2027 s turnajem šestnácti týmů, jejichž skupiny i rozpis byly připravené bez Ruska. V pátek 30. října ale přišla zpráva z Lausanne, která přípravy zásadně komplikuje. Sportovní arbitrážní soud CAS vyhověl odvolání Ruské hokejové federace a zrušil rozhodnutí, jimiž Mezinárodní hokejová federace IIHF vyloučila ruské reprezentace ze svých šampionátů v sezoně 2026/27.
Podle verdiktu musí být ruským týmům umožněna účast s okamžitou účinností. Nejde jen o seniorský světový šampionát v Německu. Rozhodnutí se týká také mistrovství světa hráčů do dvaceti let, ženského šampionátu a obou mistrovství světa kategorie do osmnácti let v roce 2027.
To ale neznamená, že už je známé, ve které skupině Rusko nastoupí, koho v rozpisu nahradí nebo pod jakými symboly bude hrát. Právě tyto otázky zůstaly otevřené. CAS rozhodl o právu účastnit se soutěží, nikoli o jejich novém konkrétním uspořádání.
IIHF verdikt přijímá. Důvody svého odporu však nemění
Mezinárodní federace reagovala nezvykle přímo. Vyjádřila nad rozhodnutím zklamání, současně však potvrdila, že autoritu CAS respektuje a podle jeho verdiktu bude postupovat. Trvá přitom na tom, že předchozí vyloučení ruských týmů považovala za nezbytné kvůli bezpečnosti účastníků a řádnému průběhu soutěží.
Arbitráž dospěla k jinému závěru: podle dostupného shrnutí rozhodnutí nebyly bezpečnostní obavy, kterými IIHF zdůvodňovala zákaz, dostatečně doložené. To není totéž jako konstatování, že žádná bezpečnostní rizika neexistují. Soud vyhodnocoval, zda federace měla pro vyloučení dostatečný podklad podle příslušných pravidel.
Rozpor je důležitý. IIHF nemusí s verdiktem souhlasit, přesto se jím musí řídit. A musí nyní řešit problémy, na něž podle vlastního vyjádření soudní rozhodnutí neposkytuje praktickou odpověď: bezpečnost, dopravu, ubytování, harmonogram zápasů i jednání s národními svazy a pořadateli.
Německo má hotový rozpis. A ve skupině také Ukrajinu
Největší pozornost se okamžitě přesunula k mistrovství světa mužů, které mají od 14. do 30. května 2027 hostit Düsseldorf a Mannheim. Skupiny byly zveřejněny už v červnu. Česká a slovenská reprezentace jsou v düsseldorfské skupině společně s Kanadou, Spojenými státy, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. V Mannheimu mají hrát Německo, Švýcarsko, Finsko, Švédsko, Lotyšsko, Rakousko, Slovinsko a Ukrajina.
Právě účast Ukrajiny dává celému případu mimořádnou citlivost. Její reprezentace si vybojovala návrat mezi elitu po dvaceti letech a připravuje se na šampionát v zemi, která nyní může být povinna přijmout také ruský tým. Rusko přitom bylo z turnajů IIHF vyřazeno po vojenském napadení Ukrajiny v únoru 2022.
Německý hokejový svaz se proti návratu Ruska postavil. Jeho šéf Frank H. Lutz podle německé agentury DPA uvedl, že postoj svazu zůstává nezměněný: účast ruských reprezentací na mezinárodních hokejových turnajích odmítá. Připuštění Ruska na domácí MS by podle něj mělo významné bezpečnostní, politické i ekonomické důsledky.
Zatím přitom není potvrzeno, že by se Rusko a Ukrajina měly na turnaji vzájemně utkat. Není rozhodnuto ani o tom, zda bude nutné změnit složení skupin, počet účastníků nebo jinou část již připraveného formátu. Tyto otázky musí IIHF teprve vyřešit. Tvrdit dnes, že některý ze šestnácti týmů automaticky přijde o své místo, by bylo předčasné.
První problém může přijít ještě před seniorským šampionátem
Časový tlak se netýká pouze Německa. Juniorské mistrovství světa hráčů do dvaceti let se uskuteční v Kanadě na přelomu prosince 2026 a ledna 2027, tedy podstatně dříve než seniorský turnaj. Také jeho přípravy už dávno běží a případný zásah do obsazení by se musel řešit v řádu týdnů.
Do hry navíc vstupují hostitelské státy. Rozhodnutí sportovní arbitráže samo o sobě neurčuje, zda a za jakých podmínek budou ruští sportovci moci získat potřebná vstupní povolení. Stejně tak CAS podle informací agentury AP nerozhodl o případném neutrálním statusu, vlajce nebo hymně ruských reprezentací.
Je potřeba rozlišovat i samotný rozsah verdiktu. Týká se ruských týmů a konkrétních soutěží IIHF. Není to plošné rozhodnutí o návratu Ruska do všech sportů ani automatické zrušení všech opatření vůči Bělorusku.
Proč se spor táhl až do října
Ruské reprezentace chybějí na světových šampionátech IIHF od roku 2022. Letos se ale situace začala právně měnit. V květnu disciplinární orgán federace zrušil jedno z předchozích rozhodnutí o pokračujícím zákazu a vrátil věc k novému posouzení. IIHF tehdy výslovně upozornila, že nejde o automatický návrat Ruska.
V červenci její rada znovu rozhodla proti ruské účasti na hlavních šampionátech sezony 2026/27. Ruská federace se proto obrátila na CAS. Páteční verdikt představuje zatím nejvýznamnější úspěch jejího úsilí o návrat na mezinárodní hokejovou scénu.
Sportovní otázka tím však nekončí. Pro část týmů a fanoušků by návrat silné hokejové reprezentace znamenal změnu konkurence na ledě. Pro pořadatele, federace a především pro země přímo zasažené ruskou válkou proti Ukrajině jde současně o zásadní bezpečnostní a politický problém.
Rozhodující proto teď nebude další vyjádření k tomu, zda Rusko smí hrát. Na to už CAS odpověděl. Rozhodující bude, jak IIHF dokáže verdikt provést, aniž rozbije připravené turnaje a závazky vůči jejich dosavadním účastníkům. A právě v tom může být pro světový hokej následujících několik týdnů složitějších než samotný soudní spor.
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Zdroje: Vše o sportu [1], IIHF – IIHF statement on CAS decision (30. 10. 2026) [2], Associated Press – Russia is back in the ice hockey world championships after sports court ruling [3], DPA / WELT – Cas hebt Sperre gegen Russlands Eishockey-Teams auf [4], IIHF – IIHF World Championship Germany 2027 announces Preliminary Round Groups [5], IIHF – Decision on Russian Participation for the 2026–2027 IIHF Championship Season (30. 7. 2026) [6]