V sobotu v 16:50 se vrátí mládí: Prima vytáhne kultovní komedii všech Husákových dětí

První strana zakládá tajemný spolek a láká důvěřivé sousedy na rychlý zisk. Druhá s napětím vyhlíží návštěvu ze zámoří, s níž má do života vstoupit pohádkový blahobyt.
Mezi dospělými, kteří parazitují na příbuzných i nejbližších sousedech, vyrůstá ještě něco jiného. Dvě mladé duše si navzájem věří a jejich čistý cit může celou nablýskanou iluzi rozbít dřív, než se stihne pořádně rozjet.
Návrat slavné party
Řeč je o komedii Co je doma, to se počítá, pánové… z roku 1980, kterou natočil Petr Schulhoff. Volně navazuje na úspěšný film Zítra to roztočíme, drahoušku…! a vrací diváky mezi Novákovy a jejich rivaly Bartáčkovy.
Zápletka je přitom překvapivě moderní. Manželský pár vybírá od lidí se shodným příjmením poplatek 5 Kčs do fiktivního klubu Nováků. Dnešní divák v tom okamžitě pozná předchůdce pyramidových her a internetových podvodů.
Mladí René a Naďa zůstávají jedinými neposkvrněnými postavami příběhu. Všichni ostatní jsou vyčůraní maloměšťáci, kteří by pro vidinu „nóbl“ života zapomněli na jakékoli zábrany.
Před kamerou se sešla výjimečná sestava: Jiří Sovák, Stella Zázvorková, Iva Janžurová a František Peterka. Právě jejich souboj závisti, chamtivosti a drobných léček drží film v neustálém tempu.
Zákulisí: ztráta jedné legendy a zrod nové dvojice
Ještě před natáčením museli tvůrci vyřešit zásadní komplikaci. Roli Evžena Nováka musel kvůli zdravotním potížím opustit Miloš Kopecký.
Štafetu převzal Jiří Sovák a udělal z ní triumf. Do postavy vnesl vlastní komediální energii a po boku Stelly Zázvorkové vytvořil dvojici, na kterou se nezapomíná.
Zvláštní místo má František Filipovský jako dědeček Novák. Zatímco se kolem něj všichni třesou po penězích, on s dokonalým nadhledem a „salámistickým“ klidem sleduje, jak se rodina zbytečným naháněním bohatství vyčerpává.
S rolí bohaté tety Rosy z Ameriky se pojí zajímavá shoda okolností. Ztvárnila ji Stella Májová, která po sametové revoluci v 90. letech skutečně odešla z Česka a natrvalo se usadila ve Spojených státech. Role tak jako by předznamenala její vlastní osud.
Rekordní návštěvnost
Film patřil už v roce uvedení k nejnavštěvovanějším československým komediím roku 1980. U českého publika si drží velkou popularitu dodnes a řadí se k nejčastěji reprízovaným titulům na televizních obrazovkách. Na Kinobox.cz má hodnocení 69 %.
Směs vtipu a trefné satiry dělá z filmu komedii, která se nikdy neomrzí. Uvidíte ho v sobotu 31. října 2026 v 16:50 na Primě. Reprízu vysílá Prima MAX v neděli 1. listopadu 2026 v 8:45.
Zdroje článku: csfd.cz, medium.seznam.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá