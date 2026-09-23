Husákovým dětem při pohledu na ně ukápne slza dojetí. S těmito skvosty jsme se učili číst úplně všichni

Pravděpodobně jste jich měli víc. Byly totiž nesmírně populární a není snad žádné "Husákovo dítě", které by je neznalo. Ve škole byly předmětem výměnných obchodů i čiré závisti. Pro mnohé i důvod, proč se těšit na hodiny čtení.
Věřte i tomu, že obchod s těmito záložkami je dodnes živý. A lidé na ně rádi vzpomínají. Prodávaly se v 70., 80. a částečně ještě 90. letech. Některé série se vydávaly opakovaně.
Dnes je pořídíte za šedesát až stovku
Nostalgické snění můžete proměnit v blažený pocit, že ji zase držíte v rukou. Na aukčních a prodejních webech je pořídíte v řádech desetikorun, ceny se šplhají klidně i na 100 Kč. Když už nic jiného, je zajímavé se probrat tématy a vzpomínat na ty, které vám utkvěly v paměti. Věděli jste, že existovala i s Arabelou? Tak ta mne úplně minula! Ale matně si pamatuju na "rákosníčkovou".
Tématem byly oblíbené večerníčky a filmy
Na záložkách jste mohli kromě klasických pohádek, jako byla třeba Sněhurka nebo Perníková chaloupka, vidět také to, co zrovna frčelo na televizních obrazovkách. Tyto retro záložky jsou tak trochu svědectvím té doby. Rumcajs, Manka a Cipísek, Mach a Šebestová, Maxipes Fík, Bob a Bobek potěšily nejmenší. Večerníčky prostě znal každý, tyto motivy patřily k nejoblíbenějším. Vinnetou nebo již zmiňovaná Arabela přišly vhod puberťákům. To už bylo pro velké čtenáře.
Již méně byly na trhu dostupné záložky s herci a herečkami nebo tematické k určitým příležitostem. Některé byly i černobílé, ty patřily k těm nejdříve vydávaným. Barevné přišly později. Všechny však byly obšité služkou se střapečkem na konci. Byly k sehnání nejčastěji v obchodech s knížkami a v papírnictvích. Někdy se objevily i v obchodech s časopisy a trafikách za okénkem.
Kde doma hledat tento retro skvost
Tyhle třicet let staré skvosty už téměř nikde nekoupíte, snad kromě antikvariátů nebo re-use obchodů, kde se ještě mohou vzácně mihnout. Také sběratelé je prodávají a kupují na aukčních nebo bazarových serverech. Doma je můžete najít ve starých knihovnách, když tomu náhoda chtěla a školní záložka neskončila v koši nebo sběru, ale dotyčný ji přesunul do nějakého románu nebo kuchařské knihy.To je ostatně celkem častý scénář, kterak k takové záložce dnes přijít.
Na aukčních serverech jsou i nabídky výkupu, takže pokud je už nevyužijete a nemáte to srdce je vyhodit, můžete se spojit i s nadšenými sběrateli.
Trend prošívaných záložek se ale vrací
Čtenáři stále milují záložky. Než tak vezmete do ruky jehlu, různé barevné stužky a šňůrky, tvrdý papír, obrázky, pastelky a cokoliv dalšího do ruky, podívejte se na různé předlohy. Například Pinterest je doslova studnicí nápadů a prošívané záložky jsou stále v kurzu. Už nebudou tak retro, ale lehký nádech určitě bude.
Pěkný tip na podzimní večery, co říkáte? Jakou záložku si pamatujete nejvíce?
Zdroje článku: facebook.com, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková