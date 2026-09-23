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Husákovým dětem při pohledu na ně ukápne slza dojetí. S těmito skvosty jsme se učili číst úplně všichni

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Proužek papíru s veselými obrázky zalitý v plastu s prošitou stužkou po okrajích. Kdo ho měl, ten byl opravdu král, zejména ve škole při češtině. A když jste na něm měli nějaký neobvyklý motiv, tak to bylo panečku pozdvižení. Podívejte se na náš seznam ulovených retro záložek do knih. Která byla ta vaše?
Husákovým dětem při pohledu na ně ukápne slza dojetí. S těmito skvosty jsme se učili číst úplně všichni

Husákovým dětem při pohledu na ně ukápne slza dojetí. S těmito skvosty jsme se učili číst úplně všichni

Zdroj: vygenerováno pomocí AI: OpenAI, ChatGPT, redakce
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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